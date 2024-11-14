Народные приметы 15 ноября: какой народный праздник отмечают в этот день

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Фото: [freepik.com]

Православная церковь 15 ноября чтит память мучеников Акиндина и Пигасия. В народе эта дата известна как Акидинов день или Житница. Подробнее о святых и приметах в этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Акиндин был известен своим даром исцелять и ободрять страждущих. Он путешествовал из города в город, неся с собой веру. Его товарищ Пигасий, будучи искусным проповедником, также доносил истину до язычников. Через какое-то время язычники, узнав о чудесах и проповедях, схватили их, пытались сломить дух, но святые смотрели на мученичество как на путь к вечной жизни.

В этот день верующие собираются в церквях для проведения служб, где читаются молитвы и проповеди о жизни святых. Одной из главных традиций является установление икон с изображением мучеников в доме, что символизирует незримое присутствие и защиту. Принято наводить порядок в жилище, чтобы создать атмосферу чистоты и света

Приметы

  • Если облака плывут против ветра — будет снегопад;
  • Снегири кричат — скоро наступят морозы;
freepik.com

Фото: [freepik.com]

  • Если 15 ноября выпало на вторник — нельзя раздавать долги;
  • Что в этот день загадаешь, то и сбудется;
  • Одежда, купленная 15 ноября, прослужит долго, но если будет слишком дешевой — проку не будет никакого;
  • Если в этот день идет снег — жди большой разлив весной;
  • Если небо тучами затуманилось, значит будет ветер;
  • Нельзя обращаться с просьбами о чем либо, так как эта помощь будет только во вред;
  • Плохим знаком считается тратить деньги на распродажах;
  • Нельзя вступать в конфликты и ссориться;
  • До заката солнца нужно попросить прощения у всех, кого обидел.

Именины в этот день празднуют: Доминика и Константин.

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