Стало известно, насколько подорожает аренда студий в Москве и Подмосковье до конца года

Наиболее популярным и доступным жильем в Москве и Подмосковье считаются студии. Однако к концу 2024 года арендовать жилье будет сложнее из-за повышения стоимости. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов.

Он отметил, что по состоянию на начало ноября 2024 года средняя ставка аренды студии в Подмосковье составляет 40,2 тысячи рублей.

«Это на 29% больше, чем год назад. За высокий сезон этого года (с июня по сентябрь) расценки на аренду такого жилья увеличились на 20%. В отличие от аренды квартир в Московском регионе в целом, ставки именно на студии именно в Подмосковье продолжают расти», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

За последний месяц они прибавили 4%, продолжил он. Эти варианты становятся последним шансом снять собственное полноценное жилье для тех, кто не готов платить по новым ставкам за квартиры в пределах Москвы.

«Поэтому в этом сегменте ставки продолжают увеличиваться, несмотря на рост предложения. Этот тренд (плюс 2-3% в месяц) сохранится и на протяжении декабря-января», — заключил Попов.

Ранее стало известно, что свыше 70% жителей столицы выбирают онлайн-шопинг.