Народные приметы 16 декабря. Что нельзя делать на Иоанна Молчальника

Память преподобного Иоанна Молчальника чтит православная церковь 16 декабря. В народе его также называют Безмолвник. Что известно о святом и о чем предупреждают народные приметы — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Преподобный Иоанн Молчальник прославился своим аскетическим образом жизни, подвигами молчания и молитвы. Он жил в 4-5 веках и считается одним из основателей монашеской жизни. С юных лет святой стремился к духовному совершенствованию, в связи с чем принял решение оставить мирскую жизнь в поисках уединения и общения с Богом. Уйдя в пустыню, он провел много лет в полной изоляции.

Одной из главных особенностей жизни Иоанна была его способность к молчанию. Он избегал общения с людьми, чтобы не отвлекаться от духовного пути. Существуют легенды о том, что единственное слово, которое он произнес, было «Господи». В день его памяти в храмах могут проводиться богослужения, включая литургии и панихиды в честь святого. Не следует 16 декабря ругаться супругам, так как, по приметам, это сулит скандалы на протяжении всего года. Рыбаки с этого дня переставали ходить на промысел, а верующие молились «про себя» возле иконы святого.

Фото: [ медиасток.рф ]

Приметы

Если вода в колодцах и реках убывает — скоро погода улучшится;

Дрова в печке потрескивают — быть морозам;

Снег укладывается на талую землю — будет неурожай в следующем году;

Снегирь чирикает под окном — к оттепели;

Плохой приметой считается кричать, а тем более петь в этот день;

Поверья гласят, что ссора мужа и жены грозит скандалами на протяжении всего года;

С этого дня рыбаки не ходят на промысел, так как на многих водоемах началась «глухая» пора;

Верующие люди ходили в храм и молились «про себя» перед иконой святого, чтобы Иоанн исцелил тяжелобольных людей.

Именины в этот день празднуют: Гавриил, Федор, Георгий, Андрей, Иван, Николай.

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