Ретроградный Марс продлится до февраля 2025 года: запреты, советы и особенности периода

До 24 февраля 2025 года Марс будет ретроградным. Многие ассоциируют с этим словом трудности в делах, задержки и недопонимания. Что на самом деле может принести жителям Земли ретроградный Марс, а что не стоит делать в это время, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эзотерик Майя Королева.

Эксперт отметила, что ретроградность Марса — это период, когда энергия планеты, связанной с волей, агрессией и стремлением, направляется внутрь.

«Это время может быть связано с пересмотром действий, целей и мотиваций. Возможно, вам захочется переосмыслить свои амбиции и планы. Кроме того, энергия Марса может привести к внутренним напряжениям и конфликтам. Любые процессы могут быть менее продуктивными, чем обычно, а также возможны недопонимания и конфликты в общении», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Лучшее, что можно сделать в этот период, по словам эзотерика, это переосмыслить свои цели и стратегии.

«Это хорошее время для анализа своих действий в прошлом. Занимайтесь саморазвитием, медитацией или любой практикой, которая помогает вам углубиться в себя. Постарайтесь избегать начала новых проектов, особенно связанных с агрессивными действиями или конфликтами. Если есть возможность, пересмотрите свои текущие проекты, улучшите их в зависимости от опыта», — добавила Королева.

Важно не поддаваться импульсам и стараться избегать резких действий или конфликтов, продолжила эзотерик.

«Не принимайте важных решений. Избегайте подписания контрактов или начала новых дел, когда испытываете давление. Не бойтесь паузы — если вам нужно время для размышлений, не торопитесь с действиями. Этот период также может быть подходящим для завершающих этапов проектов и избавления от того, что вам больше не нужно. Главное — следить за внутренними импульсами и пытаться действовать осознанно», — заключила эксперт.

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