Народные приметы 17 марта: что можно и нельзя делать в день князя Даниила Московского

Церковь 17 марта вспоминает благоверного князя Даниила Московского. В народном календаре день называется Герасим-грачевник. Подробнее о запретах и поверьях этого дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Князь Даниил Московский, младший сын Александра Невского, стал основателем Московского княжества, определившим дальнейшую судьбу Руси. Он проявил мудрость и миролюбие, расширяя земли не войной, а дипломатией и справедливым управлением. В этот день вспоминают его смирение, благочестие и заботу о простых людях. Князь Даниил основал Данилов монастырь, ставший духовным центром Москвы.

Верующие посещают храмы, молятся о мире и благополучии. Многие совершают паломничество в Данилов монастырь, чтобы поклониться мощам святого князя и попросить его заступничества. В этот день не стоит отправляться в путь, а еще день считается неудачным для хирургических вмешательств и посещения стоматолога.

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Приметы

Если грачи летят прямо на гнезда — весна будет дружной;

Обуть в этот день новую обувь — шея будет болеть;

Ясная, солнечная погода — летом в лесу будет много ягод;

Увидеть грача, сидящего на черной кочке — к половодью;

Грачи не задерживаются подолгу в гнездах — к затяжным холодам;

Если старшая женщина в семье выметет дом — кикимора убежит вместе с мусором;

Следует воздержаться от крупных покупок — они не принесут пользы;

День считается неудачным для проведения хирургических операций и посещения стоматолога;

Кто первым заметил в небе грача, того ждет счастье и богатство;

Какая погода на Герасима — такой будет и зима;

Не принято отправляться в путь, так как возможны неприятности на дороге.

Именины в этот день празднуют: Акакий, Александр, Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Даниил, Егор, Павел, Яков, Ульяна и Юлиана.

Ранее стало известно, что магнитные бури будут атаковать Землю до конца марта.