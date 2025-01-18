Народные приметы 19 января. Как очиститься от грехов и болезней в день Крещения Господня
Фото: [медиасток.рф]
Один из самых главных православных праздников отмечается 19 января — Крещение Господне. В этот день Иисус Христов был крещен в реке Иордан. Подробнее об истории праздника — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История и традиции
Иисус пришел к Иоанну Крестителю, чтобы принять крещение. Иоанн, признавая святость Иисуса, сначала отказывался, говоря, что ему самому нужно креститься от Христа. Однако Он настоял, и во время крещения произошло чудо: с небес сошел Святой Дух в виде голубя, и раздался голос Бога Отца, который сказал: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Это событие стало явлением (богоявлением) Святой Троицы: Бога Отца, Сына и Святого Духа.
В этот день принято освящать воду в храмах. Такой водой верующие пользуются на протяжении всего года для укрепления духа и тела. Согласно приметам, это отличный день для сватовства, а если напоить скот святой водой — число голов сильно вырастет.
Фото: [медиасток.рф]
Приметы
- Если девушка крещенским утром первым встретит молодого мужчину — в этом году выйдет замуж;
- В этот день стояли самые сильные в году Крещенские морозы, после них холода шли на убыль;
- Напоить скот крещенской водой — к многочисленному приплоду;
- Искупаться в проруби — очиститься от грехов и болезней на весь год;
- Ясная погода — к засушливому и неурожайному году;
- Сватовство в этот день — к счастью в семейной жизни;
- Если разбавить вино крещенской водой из трех источников, оно считается сильным снадобьем;
- Сильный ветер — пчелы будут хорошо роиться;
- Пасмурная погода — к урожаю хлеба;
- Метелица в этот день — впереди три месяца снегопада.
Именины в этот день отмечают: Иван и Ян.
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