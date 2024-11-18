Народные приметы 19 ноября. Почему нельзя носить грязную одежду на Павла Ледостава

Православная церковь 19 ноября вспоминает святых Павла и Варлаама, а в народном календаре дату называют днем Павла Ледостава. Что известно о святых и о чем предупреждают народные приметы на 19 ноября — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Павел посвятил свою жизнь проповеди Евангелия. Его путешествия по языческим странам стали настоящими подвигами. Он нес людям слово Божие и основывал общины верующих. Каждый успех святого сопровождался испытаниями, но вера и стойкость не оставляли его в трудные минуты. Варлаам известен милосердием и самоотверженной заботой о бедных. Святой напоминал окружающим, что духовное богатство превыше материального.

С самого утра 19 ноября в храмах проходят специальные богослужения, посвященные святым. Многие верующие приходят в церковь с иконами святых, освещая их маслом и прося о духовной поддержке. Чаще всего в этот день готовят постные угощения, такие как овощные рагу и кашу.

Кроме того, 19 ноября принято осуществлять добрые дела, помогать нуждающимся и посещать близких. Нельзя обижать животных и носить грязную одежду. Крайне важно выполнить все обещания.

Приметы

Много звезд на небе — к холодам;

Гуси в воде купаются — к оттепели;

Птицы жмутся к домам — к снегу;

Лошади много едят в этот день — всю зиму будут здоровы;

Если корова хорошо доится — всю зиму она будет так же доится;

Надоенное в этот день молоко не продавали, а оставляли себе, чтобы не остаться потом без молока вообще;

Надо надевать на себя все чистое, чтобы в доме был достаток;

Желательно выполнить все данные обещания;

На стол было принято ставить яйца и выпечку с ними, а от мяса воздерживались, чтобы не болеть зимой;

Запрещено обижать животных, иначе удача обойдет стороной.

Именины в этот день празднуют: Никита, Виктор, Николай, Арсений, Гавриил, Павел, Василий, Клавдия, Александра, Нина.

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