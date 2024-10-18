Народные приметы 19 октября. Почему на Фомин день нельзя жадничать

Православные верующие 19 октября отмечают Фомин день. Как он появился, что принято делать в народный праздник и о чем предупреждают народные приметы — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции праздника

Этот день был назван в честь святого Фомы, одного из двенадцати апостолов, который олицетворяет сомнение и веру. В народе Фомин день стал символом осенних работ и подготовки к зиме, когда крестьяне завершали сбор урожая и проводили ритуалы, призванные обеспечить плодородие в будущем.

Одной из главных традиций является поминание усопших, что находит отражение в особых церковных службах. Люди собираются, чтобы отдать дань памяти своим предкам, вспоминая их добрые дела и совместно собираясь за столом с угощениями. Хлеб, пироги и другие блюда становятся символами уважения к памяти ушедших, и каждый старается угостить гостей.

Кроме того, принято делать прогнозы погоды на зиму. Существуют народные приметы, связанные с этим днем: если на улице ясная погода, то зима будет холодной и снежной, а дождь предвещает легкую зиму. Эти старания отражают глубокую связь людей с природой и их стремление быть готовыми к ее изменчивости.

Фото: [ freepik.com ]

Приметы

Первый сухой снег в этот день предвещает хорошее лето;

Ярко-красная заря вечером держится долго, значит ожидается непогода;

Если вороны собираются в стаи, значит ожидается ненастье;

Если нет ветра, значит будет похолодание;

В этот день нельзя жадничать и отказывать в помощи нуждающимся;

Не стоит хвастаться и тратить деньги впустую;

Нельзя лениться и спать до обеда, а также отказывать от работы или перекладывать дела на других;

Было принято подсчитывать доходы и подводить итоги года;

Обязательно ходили в церковь и ставили свечку святому Фоме в благодарность за урожай.

Именины в этот день празднуют: Гавриил, Григорий, Демьян, Денис, Еремей, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Александра.

Ранее эзотерик назвала топ-4 знака зодиака, которые склонны к пьянству.