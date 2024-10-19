Народные приметы 20 октября. Почему на святителя Иона нельзя жаловаться на здоровье

День памяти святителя Ионы ежегодно отмечается 20 октября. Как образовался праздник и о чем предупреждают народные приметы в этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи праздника

Этот святой, живший в 15 веке, считается одним из выдающихся деятелей Русской православной церкви. Ион способствовал укреплению христианства и развитию монашества в России. Кроме того, он активно участвовал в общественной жизни, выступая защитником церковных интересов и оставив после себя множество духовных наследий.

Традиционно в этот день верующие собираются в храмах для богослужений, где произносятся молитвы, восхваляющие святителя Иону. Важной частью праздника являются проповеди, на которых священники напоминают о добродетелях святого, его милосердии и любви к ближним. Участие в церковных ритуалах помогает сплотить общину и укрепить веру.

Обычаи праздника также включают в себя приготовление особых блюд, часто с использованием рыбы, что символизирует духовное очищение. В некоторых регионах России в этот день принято дарить друг другу небольшие подарки, исполняя тем самым традицию взаимопомощи и заботы о близких.

Фото: [ медиасток.рф ]

Приметы

С этого дня, согласно поверьям, начинается зима;

Если лист дуба с березы не чисто опадет — зима будет холодной;

Если луна стала бледной и мутноватой, значит ожидается мороз со снегом;

Беременные женщины молили Бога, чтобы не родить в этот день, потому что роды 20 октября тяжелые;

Женщины в этот день надевают новые платки, потому что так голова не будет болеть весь год;

Если в это время хорошая погода, она сохранится еще три недели;

Печь в этот день растапливал младший член семьи, чтобы зимой в доме не было холодно;

Приметы гласят, что 20 октября сначала нужно кормить скотину, а потом завтракать;

Нельзя надевать чужие вещи и жаловаться на здоровье;

Запрещено ругаться с родственниками и поднимать вещи с земли.

Именины в этот день отмечают: Демьян, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, Сергей, Юлиан, Пелагея.

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