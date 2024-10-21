Народные приметы 22 октября. Почему на Иаков день нельзя рассказывать свои сны

День памяти апостола Иакова Алфеева ежегодно отмечается православной церковью 22 октября. О жизни святого, традициях этого дня и приметах — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Иаков, известный также как Иаков Алфеев, был одним из двенадцати апостолов, верных учеников Иисуса Христа. Известно, что апостол активно трудился над укреплением ранней христианской веры и, согласно преданиям, даже отправлялся с миссионерскими поездками в чужие страны.

Одна из ключевых черт его служения — простота и искренность. Иаков не искал славы или почета, а оставался преданным своей миссии.

Православные в этот день молятся, читают евангельские тексты и посещают специальные богослужения. В народной культуре встречаются обряды, связанные с урожаем и защитой жилищ. Люди обращаются к апостолу за помощью в трудные времена и просят о благословении на свои начинания.

Фото: [ freepik.com ]

Приметы

Если крот во время мороза выбрасывает свежую землю, значит скоро потеплеет;

Если на Якова выпадет первый снег, то зима начнется через сорок дней;

Если в этот день с крыш свисают сосульки — очень будет долгой;

Если у луковиц много «одежки», значит зима ожидается холодная и суровая;

В этот день не ходили в гости без подарков и не вспоминали старые обиды;

Нельзя рассказывать свои сны, а еще — день не подходит для свиданий и предложения руки;

В Иаков день в каждом доме варили кашу с маслом;

Обязательно планировали свои дела заранее и придерживались задуманного.

Именины в этот день отмечают: Ибрагим, Константин, Максим, Петр, Севастьян, Степан, Яков.

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