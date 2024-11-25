Народные приметы 26 ноября. Почему на Иоанна Златоуста незамужним девушкам нельзя есть яйца

Святого Иоанна Златоуста почитает православная церковь 26 ноября. Подробнее о жизни святого и народных приметах на этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Иоанн Златоуст — один из величайших церковных деятелей и ораторов 4-го века. Его жизнь была насыщена событиями, способствующими формированию христианской мысли. Родился святой в Антиохии в 347 году. Он стал известен своими глубокими проповедями, которые принесли ему уважение и почитание среди верующих.

Среди православных этот день отмечается молебнами, освящением хлеба и специальными литургиями. В храмах совершаются службы, на которых верующие вспоминают жизненный путь святого. Многие семьи собираются за столом вместе. Не принято 26 ноября варить супы, лениться и ругаться, но очень эффективно лечить проблемы с речью у детей. А начатое в этот день путешествие будет успешным.

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Приметы

Гром зимой — к сильным ветрам;

Звезды ярко мерцают — к снежной и ветряной погоде;

Зайцы из лесу бегут — к стуже;

Вороны каркают — к оттепели;

В Иоанна Златоуста нельзя ругаться, иначе Бог больше не услышит ваши молитвы;

Особенно эффективно 26 ноября лечить речь у маленьких детей;

Путешествие, начатое сегодня, будет особенно успешным;

Запрещено лениться, чтобы зимой не замерзнуть в своем доме;

В этот день принято утеплять жилье, готовясь к холодам;

Хозяйки не шили нательное и постельное белье, так как эти вещи могли принести неудачу;

Незамужним девушкам, согласно поверьям, не стоит есть куриные яйца, чтобы не остаться надолго в одиночестве;

Нельзя варить супы, а на стол подавали в основном пельмени.

Именины в этот день празднуют Иван и Герман.

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