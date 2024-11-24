Время разрушительных и скандальных энергий: чего опасаться в период ретроградного Меркурия с 26 ноября

Многие люди, искренне верящие в астрологию, с ужасом ждут период ретроградности Меркурий, так как он очень часто становится временем разрушительных и скандальных энергий. Следующая ретроградность планеты ожидается уже 26 ноября. Что он принесет жителям Земли интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эзотерик Инна Алексеева (Мишина).

Она отметила, что в ноябре ретроградный Меркурий будет находиться под знаком Стрельца.

«Этот период традиционно ассоциируется с неясностями и возможными недопониманиями, особенно в сфере общения и транспорта. Стрелец олицетворяет оптимизм, приключения и жажду знаний, однако в ретрограде необходимо быть осторожными», — заявила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Особенности этого ретрограда заключаются в том, что стоит избегать подписания важных контрактов и принятия судьбоносных решений, продолжила она.

«Вместо этого лучше сосредоточиться на внутреннем анализе и самопознании. Это время отлично подходит для пересмотра старых идей, доработки проектов и завершения незаконченных дел. Стрелец также увлекается путешествиями, поэтому вероятны незначительные изменения в планах относительно поездок. Не забывайте об осторожности в общении: старайтесь избегать резких высказываний и провокаций», — посоветовала Алексеева.

Эзотерик отметила, что лучше использовать эти три недели для саморефлексии и внутреннего роста, ведь именно в это время можно обрести новые перспективы и осознать старые уроки.

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