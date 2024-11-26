Народные приметы 27 ноября. Как в Филиппов день избавлялись от тараканов в доме

Православная церковь 27 ноября чтит память апостола Филиппа. В народном календаре дата известна как Филиппов день или Филиппово заговенье. Подробнее о святом и народных приметах 27 ноября — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Апостол Филипп — один из двенадцати учеников Иисуса Христа. Он стал важной фигурой в распространении христианства в первом веке. Жизнь святого была наполнена удивительными событиями, которые отражали его преданность вере. Считается, что Филипп, родом из города Вифсаиды. Святой был первым, кто внес христианство в Грецию и Сирию.

В этот день верующие собираются для молитвы и чтения святых писаний. В некоторых регионах проводятся специальные богослужения, где вспоминаются чудеса и деяния апостола. Традиционно в храмах звучат тропари и кондаки, а также проводятся паломничества к святыням, связанным с именем святого. Не принято ругаться и лениться 27 ноября, а охотники в Филиппов день старались не ходить в лес. Также плохой приметой в этот день считается отдать еду после застолья гостям или незнакомым людям.

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Приметы

Туман стелется — к теплу;

Снег под ногами сильно скрипит — к стуже;

Если на деревьях много инея — к стуже и хорошему урожаю овса;

В это день хорошо заниматься рукоделием;

Тот, кто не женился до этого дня, встретит свою судьбу только на будущий год, а может быть и позже;

Пасмурный день — к урожаю, а солнечный — к неурожаю;

Не стоит отдавать оставшуюся после застолья еду гостям или незнакомцам;

Охотники не ходили на промысел в Филиппов день, чтобы не попасться диким зверям;

Нельзя лениться в этот день, особенно женщинам;

Запрещено ругаться с близкими, особенно детям и родителям, иначе обиды останутся надолго;

Все свадьбы принято играть до 27 ноября, потом в пост жениться не принято;

В старину в этот день изгоняли тараканов из дома до весны, привязывая к лапке насекомого нитку, протащив по дому, выбрасывали на улицу.

Именины в этот день отмечают: Дмитрий, Сергей, Алексей, Василий, Анна, Петр, Григорий, Николай, Аристарх, Александр.

Ранее священник раскрыл, что должен сделать каждый православный 26 ноября.