Заговенье перед Рождественским постом: что должен сделать каждый православный 26 ноября
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Заговенье на Рождественский пост наступает для православных верующих 26 ноября. Подробнее об этом событии интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете, протоиерей Константин Харитонов.
По его словам, заговенье всегда наступает перед многодневными постами.
«Заговенье — это день, когда христиане подготавливаются к посту. Многодневных постов четыре: Великий, Рождественский, Петров, Успенский. В этот день принято всей семьей собираться за столом, вкушать небольшую праздничную трапезу, чтобы с радостью вступить в пост», — пояснил священнослужитель интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Пост, продолжил протоиерей, это не унылая пора, а время, когда можно и нужно потрудиться в духовной жизни.
«В этом году заговенье будет 26 ноября, потому что 27 ноября среда, а среда и так всегда постный день. На заговенье можно есть любую еду, после чего 28 ноября начнется 40-дневный пост до Рождества Христова», — заключил отец Константин.
Ранее протоиерей призвал российских детей чаще заниматься монастырингом.