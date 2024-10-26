Народные приметы 27 октября. Почему на Николу Святошу беременным нельзя расчесывать волосы

Православная церковь отмечает день памяти преподобного Николы Святоши ежегодно 27 октября. Чем запомнился своей жизнью святой и что, согласно народным приметам, нельзя делать в этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Жизнь святого Николая и традиции праздника

Преподобный Никола Святоша запомнился своей добротой и мудростью. Он также известен как князь Черниговский и Печерский чудотворец. Никола был правнуком Ярослава Мудрого, а также первым из русских князей, который принял монашество.

В день его памяти, 27 октября, верующие собираются, чтобы почтить его подвиги. В этот праздник принято готовить специальные угощения, освящать дома и молиться о здоровье. Осенью издавна было принято надевать красивые наряды и возлагать цветы к иконам Николы Святоши. Традиционно в этот день посещают храмы, в которых звучат песнопения и проводятся совместные трапезы.

Приметы

Западный ветер дует к сырости, а ненастная осень предвещает дождливую весну;

Яркое звездное небо в этот день — к хорошему урожаю;

Поверья гласят, что беременным женщинам 27 октября нельзя расчесывать волосы;

Если вороны раскаркались, значит ожидается оттепель;

Облачная и снежная погода в этот день предвещает о ненастье в конце мая;

Не стоит прясть 27 октября, чтобы не потерять зрение;

Также запрещено начинать новые дела, потому что они могут завершиться ничем;

Женщины старались варить кашу из пшеницы и добавляли в нее льняное масло.

Именины в этот день празднуют: Прасковья, Михаил, Назар, Петр, Максимилиан, Николай, Кузьма, Игнатий.

Ранее эзотерик раскрыла, что нельзя делать до конца октября.