Народные приметы 28 декабря. Что можно и нельзя делать в Трифонов день

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медиасток.рф

Фото: [медиасток.рф]

Православные верующие 28 декабря вспоминают преподобного Трифона Печенгского, а в народе дата известна как Трифонов день. Подробнее о приметах и традициях этого дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Святой и чудотворец Трифон Печенгский родился в конце 4-го века в поселении Техюк. Его жизнь была полна испытаний и благодеяний. Святой был известен своей добротой, мудростью и служением Богу. В его день православные собираются на службе, читают молебны и просят у Трифона о защите и помощи. 28 декабря было принято готовить пироги с начинкой и ароматный чай.

Нельзя ругаться и ссориться в этот день. Плохой приметой считается ходить в гости. Также важно быть сдержаннее в еде и выражениях, а из-за холодов 28 декабря старались сидеть дома.

freepik.com

Фото: [freepik.com]

Приметы

  • Если день малоснежный и морозный, значит лето будет хлебное;
  • Если ночью иней — днем снега не будет;
  • Ветер разносит сухой снег — к засухе летом;
  • Красная заря — к морозу;
  • Нельзя ссориться и ругаться в Трифонов день;
  • Необходимо быть сдержанным не только в еде, но и в словах и поступках;
  • Если к 28 декабря намело большие сугробы, значит лето будет теплым;
  • В старину из-за холодов в этот день сидели дома и устраивал домашние посиделки;
  • Ходить в гости считалось плохой приметой;
  • К святому обращаются с молитвой за помощью в опасной ситуации.

Именины в этот день отмечают: Александр, Василий, Иларион, Степан, Павел.

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