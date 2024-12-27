Народные приметы 28 декабря. Что можно и нельзя делать в Трифонов день

Православные верующие 28 декабря вспоминают преподобного Трифона Печенгского, а в народе дата известна как Трифонов день. Подробнее о приметах и традициях этого дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Святой и чудотворец Трифон Печенгский родился в конце 4-го века в поселении Техюк. Его жизнь была полна испытаний и благодеяний. Святой был известен своей добротой, мудростью и служением Богу. В его день православные собираются на службе, читают молебны и просят у Трифона о защите и помощи. 28 декабря было принято готовить пироги с начинкой и ароматный чай.

Нельзя ругаться и ссориться в этот день. Плохой приметой считается ходить в гости. Также важно быть сдержаннее в еде и выражениях, а из-за холодов 28 декабря старались сидеть дома.

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Приметы

Если день малоснежный и морозный, значит лето будет хлебное;

Если ночью иней — днем снега не будет;

Ветер разносит сухой снег — к засухе летом;

Красная заря — к морозу;

Нельзя ссориться и ругаться в Трифонов день;

Необходимо быть сдержанным не только в еде, но и в словах и поступках;

Если к 28 декабря намело большие сугробы, значит лето будет теплым;

В старину из-за холодов в этот день сидели дома и устраивал домашние посиделки;

Ходить в гости считалось плохой приметой;

К святому обращаются с молитвой за помощью в опасной ситуации.

Именины в этот день отмечают: Александр, Василий, Иларион, Степан, Павел.

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