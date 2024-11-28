Народные приметы 29 ноября. Что нельзя делать в Матвеев день, чтобы не завелись тараканы

Апостола и евангелиста Матфея православная церковь вспоминает 20 ноября. Также эта дата известна как Матвеев день или Ветродуй. Подробнее о святом и народных приметах на этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Апостол Матфей, также известный как Левий, стал одним из ярчайших учеников Иисуса Христа, который призвал его оставить все и следовать за ним. После недели чудес и учений, Матфей стал проповедовать Слово Божие и обращать сердца к свету.

Традиционно 29 ноября в храмах проходят богослужения, читаются строки из Евангелия, проповеди и молитвы в честь святого. В народе существует обычай готовить угощения, делиться ими с нуждающимися и тем самым продолжать дело, начатое Матфеем. В этот день не следует сидеть дома, а также разговаривать с кем-либо через порог. Согласно приметам, если свистеть дома 29 ноября — заведутся тараканы.

Приметы

Если кошка сворачивается в клубок, прячет во сне мордочку или прикрывает ее лапой — днем может быть солнце;

Чем сильнее оттепель на Матфея, тем холоднее будет зима;

Если в этот день свистеть дома — заведутся тараканы;

Снег выпал — не растает до половодья;

Присесть на стол 29 ноября — навести на себя беду;

Нельзя разговаривать с кем-либо через порог — поссоритесь;

Не стоит ходить по дому в этот день в одном носке или тапке — к потере одного из родителей;

Запрещено много разговаривать, обсуждать кого-либо или сквернословить;

Лучше не сидеть дома, а сходить в гости;

Плохой приметой считается носить 29 ноября вещи наизнанку — отпугнет удачу.

Именины в этот день отмечают: Сергей, Василий, Николай, Макар, Виктор, Иван, Матвей, Федор, Михаил, Дмитрий.

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