Народные приметы 3 ноября. Почему в Илларионов день нельзя стоять на перекрестках
Фото: [freepik.com]
Двух святых Илларионов чтит православная церковь 3 ноября. Этот день посвящен Иллариону Великому из Палестины и Иллариону Псковоезерскому, который жил рядом с Чудским озером. Подробнее об их жизни и народных приметах на 3 ноября — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История и обычаи
Илларион Великий стал живым примером смирения и отречения от мирских благ. Его монашеский путь начался в юности, когда он, вдохновленный учением святого Антония, отправился в пустыню. Там, в уединении, он обрел не только возможность общения с Богом, но и прокладывал тропы для многих ищущих спасения в служении.
Илларион Псковоезерский жил на берегу Чудского озера. Он укрылся в лесах на севере Руси, стремясь к тишине и молитве. Его жизнь была наполнена чудесами и исцелениями, он стал надеждой для обездоленных и больных. Оба святого избрали путь одиночества, чтобы стать ближе к Богу и принести свет в сердца людей.
Традиции празднования сложились еще с древних времен. Утро 3 ноября у православных верующих начинается с Божественной литургии. Особое внимание уделяется чтению евангельских притч и молитвам святым. В народе было принято помогать нуждающимся, навещать стариков и активно участвовать в общественных мероприятиях. Женщины в этот день занимались рукоделием, а мужчины приводили в порядок заборы, постройки и дома.
Фото: [freepik.com]
Приметы
- Если день выдался ясным, значит скоро наступят холода;
- Если дым идет прямо вверх — будет солнечная и ясная погода;
- В этот день поднять что-то с дороги — к болезни;
- Было принято пряди волос и ногти больного человека класть на перекресток, после чего люди их топтали, а болезнь уходила;
- Теплый воздух к затяжной оттепели;
- Если 3 ноября справить нужду на дороге — можно тяжело и надолго заболеть;
- Задобрить души мертвых в этот день можно, если рассыпать на перекрестке зерно — духи в образе птиц его поклюют и не причинят вреда;
- В Илларионов день не советуют отправляться в дальний путь, чтобы не лишить себя благополучия;
- Не желательно долго задерживаться на перекрестках и развилках;
- Нельзя отказывать в помощи близким, а также ругаться и сквернословить.
Именины в этот день празднуют: Денис, Александр, Федор, Константин, Дмитрий, Павел, Сергей, Василий, Аза, Пелагея.
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