Народные приметы 5 ноября. Почему на Яков день нельзя пить воду натощак
Фото: [freepik.com]
Православная церковь 5 ноября чтит память апостола Иакова, брата Господня по плоти. Также праздник известен как Яков день. О традициях праздника и неродных приметах на этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История и обычаи
Иаков родился в семье Иосифа и Марии, будучи не только родным братом Иисуса, но и одним из самых близких Его учеников. Он сыграл ключевую роль в Иерусалимском соборе, где были определены важнейшие вопросы веры и практики для новых христиан. Яков оставил после себя Послание, в котором подчеркивает необходимость веры. Скончался Иаков мученической смертью.
В этот день принято вспоминать о Якове, считающемся покровителем земледелия и домашнего уюта. Издавна принято украшать дома: их наполняют свежесобранными фруктами и овощами. В народе существует обычай готовить «яковские» пироги, начинки которых представляют собой сочетание сладких и соленых вкусов — символ баланса жизни.
Фото: [freepik.com]
Приметы
- Дождь в этот день — к обильному урожаю на следующий год;
- Нарубить дрова на Якова — к теплу и уюту в доме;
- Нельзя поручаться за незнакомых людей — не к добру;
- Родившиеся в этот день становятся упрямыми и своенравными;
- Было принято, что отправиться на повозке с одной оглоблей в этот день — грех, на ней сам дьявол ездит;
- Если выпавший в этот день снег не тает, значит год будет урожайный, а погода зимой благоприятная;
- Запрещено давать взаймы, потому что долг не будет возвращен;
- Плохой приметой считалось не отдать долг к Якову дню, можно остаться без средств;
- Не следует пить воду натощак — это сулит безрадостную жизнь;
- Принято угощать птиц пирогом, испеченным 4 ноября — земля станет плодородной;
- Святому Иакову молились о здоровье мужчин и семейном благополучии;
- Если съесть ложку меда и запить ее теплой водой — будет счастье весь год.
Именины в этот день отмечают: Владимир, Александр, Игнатий, Емельян, Афанасий, Петр, Яков, Николай, Иван, Максим.
Ранее нумеролог раскрыла главные качества людей, родившихся в ноябре.