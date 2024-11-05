Народные приметы 5 ноября. Почему на Яков день нельзя пить воду натощак

Православная церковь 5 ноября чтит память апостола Иакова, брата Господня по плоти. Также праздник известен как Яков день. О традициях праздника и неродных приметах на этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Иаков родился в семье Иосифа и Марии, будучи не только родным братом Иисуса, но и одним из самых близких Его учеников. Он сыграл ключевую роль в Иерусалимском соборе, где были определены важнейшие вопросы веры и практики для новых христиан. Яков оставил после себя Послание, в котором подчеркивает необходимость веры. Скончался Иаков мученической смертью.

В этот день принято вспоминать о Якове, считающемся покровителем земледелия и домашнего уюта. Издавна принято украшать дома: их наполняют свежесобранными фруктами и овощами. В народе существует обычай готовить «яковские» пироги, начинки которых представляют собой сочетание сладких и соленых вкусов — символ баланса жизни.

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Приметы

Дождь в этот день — к обильному урожаю на следующий год;

Нарубить дрова на Якова — к теплу и уюту в доме;

Нельзя поручаться за незнакомых людей — не к добру;

Родившиеся в этот день становятся упрямыми и своенравными;

Было принято, что отправиться на повозке с одной оглоблей в этот день — грех, на ней сам дьявол ездит;

Если выпавший в этот день снег не тает, значит год будет урожайный, а погода зимой благоприятная;

Запрещено давать взаймы, потому что долг не будет возвращен;

Плохой приметой считалось не отдать долг к Якову дню, можно остаться без средств;

Не следует пить воду натощак — это сулит безрадостную жизнь;

Принято угощать птиц пирогом, испеченным 4 ноября — земля станет плодородной;

Святому Иакову молились о здоровье мужчин и семейном благополучии;

Если съесть ложку меда и запить ее теплой водой — будет счастье весь год.

Именины в этот день отмечают: Владимир, Александр, Игнатий, Емельян, Афанасий, Петр, Яков, Николай, Иван, Максим.

Ранее нумеролог раскрыла главные качества людей, родившихся в ноябре.