Народные приметы и праздники 10 октября: кому в этот день нельзя работать

День рождения ВКонтакте, Всемирный день каши и Международный день инклюзивности отмечаются ежегодно 10 октября. Также эта дата считается Всемирным днем психического здоровья и Всемирным днем борьбы со смертной казнью.

10 октября нельзя брать вещи супруга, злиться, жаловаться на судьбу и работать. О чем еще предупреждают народные приметы в этот день — в материале «Подмосковье сегодня».

Приметы про погоду

Поверья гласят, что галки и воробьи кричат к дождю, а гром в этот день — к бесснежной, мягкой и короткой зиме. Сухая погода предупреждает, что зима наступит поздно, а ранний листопад — к хорошей осени.

Если облака в этот день плывут с севера на юг, то ожидается солнечная погода, а если наоборот — ненастье. Если хорьки меняют летний мех на зимний раньше обычного — зима будет ранней, а если шишек на елях и соснах мало — не будет суровых морозов.

Полезные дела на 10 октября

Пасечники 10 октября убирали улья с пчелами в теплые места. Согласно приметам, после этого дня тепло уходит окончательно. Также пчеловоды молились святому Савватию для того, чтобы все пчелиные семьи смогли пережить зиму.

Фото: [ freepik.com ]

В этот день в старину проводились конные ярмарки, где можно было продать или купить лошадь, а еще 10 октября было принято вставать как можно раньше, чтобы обезопасить себя от возможной бессонницы.

Запреты на 10 октября

Издавна в этот день запрещено работать. Такой труд, согласно поверьям, не принесет пользы. Нельзя злиться и жаловаться на судьбу, чтобы потом не отпугнуть удачу.

Не ходили 10 октября в лес, особенно в одиночестве. Считалось, что можно заблудиться. А если лес все-таки посещали — брали с собой пирожки, чтобы угостить обитателей. Также не принято брать вещи супруга в этот день, чтобы не ссориться.

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