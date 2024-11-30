Народные приметы на 1 декабря. Что можно и нельзя делать в день Платона и Романа Зимоуказателей

Мучеников Платона и Романа вспоминает православная церковь 1 декабря. В народном календаре их также называют Зимоуказателями. Подробнее о святых и народных приметах на этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Жизнь святых мучеников Платона и Романа была полная испытаний. Платон, с юных лет отличавшийся благочестием, стремился к истине и служению Богу. А его верный друг Роман разделил с ним путь страдания, полагая, что ничто не может разлучить душу с Господом.

В день их памяти христиане собираются в храмах, чтобы почитать молитвы и вспомнить о подвиге святых. К святым обращаются за просьбой о помощи, чтобы благополучно пережить зиму. Не принято 1 декабря жаловаться на судьбу, злиться и выбрасывать игрушки ребенка. Для увеличения дохода в день святых принято класть крупную монету в карман и носить ее весь год.

Фото: [ медиасток.рф ]

Приметы

Ворона ходит по дороге — к теплу;

Если у горящей лучины чернеет конец — будет тепло;

По погоде 1 декабря судили о погоде на всю зиму;

Если комар по комнате летает — жди оттепель;

Грачи появились в стаях галок — к теплой зиме;

Нельзя 1 декабря выбрасывать детские игрушки ребенка, чтобы от него не ушла удача;

Нельзя жаловать на судьбу и злиться, а также общаться с неприятными людьми;

После ужина не желательно, чтобы гость мыл посуду, так как он может «смыть» счастье, а убирать со стола должна только хозяйка;

Хорошей приметой считается положить в карман крупную монеты и носить ее весь год, чтобы прибавился доход;

Именины в этот день отмечают: Николай, Платон, Роман.

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