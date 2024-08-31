Народные приметы на 1 сентября: почему в этот день нельзя чинить обувь
Фото: [freepik.com]
Первого сентября, согласно народным приметам, нельзя ругаться и мусорить. А девушкам обязательно в этот день нужно лечь на поле в одном белье. Подробнее о других поверьях и запретах — в материале «Подмосковье сегодня».
О погоде
Погоду на весь месяц определяли по небу. Хорошая погода ожидалась, если закат солнца 1 сентября — золотистый или розовый. Редкие облака — к ясной, но холодной погоде, туман с утра — к снежной зиме.
Если 1 сентября жарко, значит, будет хороший урожай овса, а если пошел дождь — к изобилию. Согласно поверьям, туманная осень предвещает много снега зимой.
Что запрещено делать
В этот день запрещается сплетничать, оскорблять или осуждать кого-то. Такие действия могут навлечь проблемы с деньгами. Также не следует чинить обувь, если намечена поездка — она может пройти неудачно.
Фото: [freepik.com]
Плохой приметой издавна считалось смотреть долго на костер 1 сентября. Наши предки верили, что это чревато болезнями глаз. А еще нельзя жаловаться на жизнь, иначе проблем станет еще больше.
Что нужно сделать
В этот день в доме старались соблюдать чистоту, не оставлять за собой грязь или бардак. А уборка начиналась моркови и свеклы с огорода.
Если 1 сентября заболел зуб, считалось, что нужно приложить к нему кусочек сырой свеклы — это помогает от боли. Согласно поверьям, если девушка в одном белье ляжет на сжатом поле — она получит большой заряд сил.
Ранее стало известно, какой погодный рекорд ожидается в начале сентября.