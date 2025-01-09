Народные приметы на 10 января. Почему в День Домочадцев членов семьи кормили заговоренной солью

Православная церковь 10 января чтит память 20 000 мучеников, сожженных в храме в Никомидии во время празднования Рождества Христова. В народе дату называют Домочадцев День. Подробнее об истории и народных приметах — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

День Домочадцев собирал всю семью за общим столом. В это время люди делились историями, играли в настольные игры или просто общались. По традиции, дома украшали свечами, гирляндами и мягкими пледами. Было принято готовить любимые блюда, благодарить близких за поддержку и любовь, а также рассказывать семейные истории.

Однако дата символизирует также и печальные события в истории христианства. Согласно церковному преданию, в Никомидии находилась большая христианская община. Когда императорский дворец в городе загорелся, по случайности или в результате поджога, христиан обвинили в поджоге. В ответ на это Диоклетиан приказал казнить всех верующих, находившихся в городе. По легенде, 20 000 человек были сожжены заживо в храме, где собрались для молитвы.

Фото: [ freepik.com ]

Приметы

Если кошка сворачивается клубком на чем-то мягком или на печи — будет ясный морозный день;

Метелица в этот день обещала дождливое лето;

Чем крепче морозы в начале января, тем жарче будет лето;

Хорошей приметой считалось сыграть свадьбу 10 января;

Если достать заговоренную соль и насыпать ее в блюдо, которые съедят домочадцы, весь год пройдет без ссор;

Рожденные 10 января — добрые и кроткие люди, примерные семьянины и хорошие супруги;

Нельзя ссориться с близкими и проводить время в одиночестве;

Плохой приметой считается отсыревшая в этот день соль в доме;

В старину 10 января семьи собирались за большим столом с мясными блюдами, так как завершился Рождественский пост.

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