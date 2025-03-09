Народные приметы на 10 марта: почему на Тараса бессонного нельзя убираться и смотреть в окно

Православная церковь 10 марта почитает святителя Тарасия, в народе же эту дату называют Тарас Бессонный. Подробнее об истории и поверьях этого дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Святитель Тарасий был выдающейся фигурой в истории Византии. Его жизнь была полна благочестия и мудрости. Тарасий родился в знатной семье, получил блестящее образование, но отказался от светской карьеры ради служения Богу. В конце VIII века, во времена иконоборческих споров, Тарасий был избран патриархом. Он сыграл ключевую роль в восстановлении иконопочитания, созвав в 787 году Седьмой Вселенский собор в Никее. Его дипломатические способности и богословские знания помогли примирить различные фракции и укрепить единство Церкви.

В этот день в храмах совершаются богослужения, посвященные святому. В народе существует традиция молиться Тарасию об укреплении веры и духовной мудрости, а также о помощи в преодолении разногласий и конфликтов. Согласно приметам, в этот день не стоит делать генеральную уборку и избавляться от старых вещей. Нельзя думать о плохом и смотреть в окно.

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Приметы

Если грачи вьют гнездо — скоро наступит хорошая погода;

Вороны каркают в этот день — к дождливому лету;

Грачи прилетели — через месяц сойдет снег;

Снег тает с дождями — к половодью;

Нельзя спать днем, чтобы не наспать лихорадку;

Если найти старую шкуру змеи и всегда носить с собой — не пристанет никакая болезнь;

Нельзя смотреть в окно — можно подцепить кумоху (лихорадку);

Этот день считается благоприятным для высаживания рассады помидоров и капусты — они лучше взойдут;

Если больному в изголовье положить телячий послед (детское место), он скоро выздоровеет;

Нельзя думать о плохом, так как можно притянуть к себе много неприятностей;

Генеральную уборку и избавление от старых вещей лучше отложить.

Именины в этот день празднуют: Александр, Антон, Евгений, Тарас, Теодор и Федор.

Ранее стало известно, что в Подмосковье появился новый благотворительный фонд.