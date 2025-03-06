Помогает, строит: в Подмосковье появился новый благотворительный фонд

В Подмосковье начал работу первый международный благотворительный фонд, который не собирает пожертвования. «Русский Крест» оказывает помощь семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, независимо от национальности, веры и места жительства. Попечитель и наставник фонда «Русский Крест», общественный деятель и президент Международной ассоциации бокса IBA Умар Кремлев рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о ближайших планах фонда на территории Московской области.

По его словам, фонд помощи приступил к работе, и уже активно помогает обратившимся за помощью людям.

«Очень примечательно, что тему благотворительности начали поднимать именно сейчас. С понедельника начался Великий пост. Это время, когда нам нужно больше думать о духовном, особенно уделять время делам милосердия. Помогать людям надо всегда, вне зависимости от постов. И сейчас хорошее время начать практиковать творить добро, если раньше вы этого не делали. Не бойтесь делать добро», — пояснил Кремлев интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Если говорить о ближайших планах фонда по деятельности в Московской области, продолжил он, то уже скоро будет запущена воскресная школа и открыта трапезная при храме в Сераксеево, который ранее был построен.

«Готовим поклонный крест высотой 4,5 метра для установки в городе Серпухове со стороны Борисовского шоссе. Если говорить про адресную помощь, то к нам поступило обращение от женщины из Подмосковья, которая очень хочет, но, к сожалению, по медицинским показаниям не может иметь детей. Ей необходимы дорогостоящее лечение и процедура ЭКО. Это, конечно, не профильное направление фонда, но почему не помочь человеку с такой благой мечтой. Дети — это святое, наше будущее. Делайте добрые дела, и вам воздастся», — заключил наставник фонда.

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