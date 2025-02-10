Народные приметы на 11 февраля. Почему в Лаврентьев День нельзя садиться на подушку

Православный народный праздник Лаврентьев день отмечается 11 февраля. В эту дату церковь чтит память священномученика церкви Игнатия Богоносца. Подробнее о святом и народных приметах на 11 февраля — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

11 февраля православные верующие чтят память святителя Игнатия Богоносца, одного из первых христианских епископов Антиохийских и ученика апостола Иоанна Богослова. Игнатий получил прозвище «Богоносец» за то, что носил имя Божие в своем сердце или, по преданию, был носим младенцем самим Христом.

Святитель был выдающимся проповедником и оставил после себя семь посланий к различным христианским общинам, полных назиданий и призывов к единству веры. Он был схвачен римлянами и отправлен в Рим на растерзание зверям за свою веру. Принял мученическую смерть около 107 года.

В народе Лаврентьев день связывали с поверьями о лесных колдунах и ведьмах. Считалось, что в этот день они могут портить людей и скот. Чтобы защититься от нечисти, совершали специальные обряды и читали молитвы. Запрещено 11 февраля ругать себя в зеркале и садиться на подушку, чтобы не было бессонницы. Незамужние женщины не должны садиться на место главы семьи за столом, чтобы будущий муж не стал тираном.

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Приметы

Снежные хлопья крупные — к оттепели;

Дым коромыслом — к ранней весне;

Лес шумит — скоро оттепель;

Зола в печи быстро гаснет или дрова плохо разгораются — к оттепели;

Сены отсыревает — к снегопаду;

Стекла двойных оконных рам запотевают — к похолоданию;

Холодная погода — в августе будет жарко;

На ужин хозяйки пекли кулебяку — пирог с капустой;

Обычно в этот день начинается клав рыбы на крупных водоемах;

Если ночь на 11 февраля выпадает на новолуние, по погоде судили о первой половине марта;

Если девушка в этот день выпьет крепкой медовухи — коровы будут хорошо доиться;

Если женщина легонько ударит мужа 11 февраля деталью от прялки или стиральной доской — он будет с ней особенно нежен и ласков;

Нельзя ругать себя перед зеркалом и думать о болезнях и проблемах;

Незамужним девушкам нельзя садиться на место главы семейства — будущий муж будет грубым и станет распускать руки;

Чтобы избежать бессонницы в этот день — нельзя садиться на подушку;

Запрещено ходить по занесенным снегом полям и подбирать что-либо возле входной двери.

Именины в этот день празднуют: Дмитрий, Иван, Игнат, Константин, Лаврентий, Леонтий, Лука, Роман, Юлиан, Яков, Виктория.

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