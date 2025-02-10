Народные приметы на 11 февраля. Почему в Лаврентьев День нельзя садиться на подушку

Эксклюзив
Интересное
freepik.com

Фото: [freepik.com]

Православный народный праздник Лаврентьев день отмечается 11 февраля. В эту дату церковь чтит память священномученика церкви Игнатия Богоносца. Подробнее о святом и народных приметах на 11 февраля — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

11 февраля православные верующие чтят память святителя Игнатия Богоносца, одного из первых христианских епископов Антиохийских и ученика апостола Иоанна Богослова. Игнатий получил прозвище «Богоносец» за то, что носил имя Божие в своем сердце или, по преданию, был носим младенцем самим Христом.

Святитель был выдающимся проповедником и оставил после себя семь посланий к различным христианским общинам, полных назиданий и призывов к единству веры. Он был схвачен римлянами и отправлен в Рим на растерзание зверям за свою веру. Принял мученическую смерть около 107 года.

В народе Лаврентьев день связывали с поверьями о лесных колдунах и ведьмах. Считалось, что в этот день они могут портить людей и скот. Чтобы защититься от нечисти, совершали специальные обряды и читали молитвы. Запрещено 11 февраля ругать себя в зеркале и садиться на подушку, чтобы не было бессонницы. Незамужние женщины не должны садиться на место главы семьи за столом, чтобы будущий муж не стал тираном.

freepik.com

Фото: [freepik.com]

Приметы

  • Снежные хлопья крупные — к оттепели;
  • Дым коромыслом — к ранней весне;
  • Лес шумит — скоро оттепель;
  • Зола в печи быстро гаснет или дрова плохо разгораются — к оттепели;
  • Сены отсыревает — к снегопаду;
  • Стекла двойных оконных рам запотевают — к похолоданию;
  • Холодная погода — в августе будет жарко;
  • На ужин хозяйки пекли кулебяку — пирог с капустой;
  • Обычно в этот день начинается клав рыбы на крупных водоемах;
  • Если ночь на 11 февраля выпадает на новолуние, по погоде судили о первой половине марта;
  • Если девушка в этот день выпьет крепкой медовухи — коровы будут хорошо доиться;
  • Если женщина легонько ударит мужа 11 февраля деталью от прялки или стиральной доской — он будет с ней особенно нежен и ласков;
  • Нельзя ругать себя перед зеркалом и думать о болезнях и проблемах;
  • Незамужним девушкам нельзя садиться на место главы семейства — будущий муж будет грубым и станет распускать руки;
  • Чтобы избежать бессонницы в этот день — нельзя садиться на подушку;
  • Запрещено ходить по занесенным снегом полям и подбирать что-либо возле входной двери.

Именины в этот день празднуют: Дмитрий, Иван, Игнат, Константин, Лаврентий, Леонтий, Лука, Роман, Юлиан, Яков, Виктория.

Ранее стало известно, что нужно успеть до конца ретроградного Марса 24 февраля.

Актуально
Эксклюзив