Народные приметы на 12 марта: как поход в баню на Прокопа-Перезимнего может привести к болезни
Фото: [freepik.com]
Дату 12 марта в народе было принято называть Прокопом-Перезимним или Прокопом Дорогорушителем. Считалось, что с этого времени наступала настоящая весна, начинал таять снег, и зимние дороги исчезали. Подробнее о поверьях и приметах этого дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История и обычаи
12 марта православные верующие вспоминают преподобного Прокопия Декаполита — исповедника, жившего в 8-м веке. На Руси верили, что 12 марта начинает таять снег и реки выходят из берегов. Поэтому было принято объезжать поля, чтобы оценить состояние посевов. Согласно поверьям, если снег быстро тает, то лето будет теплым и урожайным.
В этот день старались не отправляться в дальние поездки, опасаясь заблудиться в тающем снегу. Хозяйки пекли обрядовое печенье в виде жаворонков, символизирующих приход весны, а дети бегали по улицам с этим печеньем, зазывая весну. Вечером собирались всей семьей за ужином, благодаря Бога за посланную зиму и надеясь на щедрый урожай.
Фото: [freepik.com]
Приметы
- Свиньи чешутся — к теплу;
- Появились подснежники — пора пахать;
- Если сильно капает с крыш — нельзя собираться в дальнюю дорогу;
- Если грачи на гнезда летят — к урожаю;
- Южный ветер и капель 12 марта — к теплому лету;
- Случайно чихнуть в бане — вернут долг;
- Собака перебежала дорогу в этот день — охота пройдет не очень хорошо, без особых успехов;
- Заяц охотнику перебежал дорогу — к неудачному дню;
- Звонкая капель — к удачной охоте на зайцев;
- Не снять в бане крест в этот день — к болезни;
- Макушки вербы уже распустились — к первым хорошим посевам;
- Полезно сходить в баню и смыть все плохое, что пристало к человеку за зиму;
- Было принято проверять поля и инструменты на готовность к началу полевых работ;
- Нужно убраться в доме и избавиться от лишнего;
- Нельзя брать в долг или кредит, чтобы не попасть в долгосрочную долговую яму.
Именины в этот день празднуют: Михаил, Петр, Прокопий, Тит, Фалалей.
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