Народные приметы на 12 марта: как поход в баню на Прокопа-Перезимнего может привести к болезни

Дату 12 марта в народе было принято называть Прокопом-Перезимним или Прокопом Дорогорушителем. Считалось, что с этого времени наступала настоящая весна, начинал таять снег, и зимние дороги исчезали. Подробнее о поверьях и приметах этого дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

12 марта православные верующие вспоминают преподобного Прокопия Декаполита — исповедника, жившего в 8-м веке. На Руси верили, что 12 марта начинает таять снег и реки выходят из берегов. Поэтому было принято объезжать поля, чтобы оценить состояние посевов. Согласно поверьям, если снег быстро тает, то лето будет теплым и урожайным.

В этот день старались не отправляться в дальние поездки, опасаясь заблудиться в тающем снегу. Хозяйки пекли обрядовое печенье в виде жаворонков, символизирующих приход весны, а дети бегали по улицам с этим печеньем, зазывая весну. Вечером собирались всей семьей за ужином, благодаря Бога за посланную зиму и надеясь на щедрый урожай.

Фото: [ freepik.com ]

Приметы

Свиньи чешутся — к теплу;

Появились подснежники — пора пахать;

Если сильно капает с крыш — нельзя собираться в дальнюю дорогу;

Если грачи на гнезда летят — к урожаю;

Южный ветер и капель 12 марта — к теплому лету;

Случайно чихнуть в бане — вернут долг;

Собака перебежала дорогу в этот день — охота пройдет не очень хорошо, без особых успехов;

Заяц охотнику перебежал дорогу — к неудачному дню;

Звонкая капель — к удачной охоте на зайцев;

Не снять в бане крест в этот день — к болезни;

Макушки вербы уже распустились — к первым хорошим посевам;

Полезно сходить в баню и смыть все плохое, что пристало к человеку за зиму;

Было принято проверять поля и инструменты на готовность к началу полевых работ;

Нужно убраться в доме и избавиться от лишнего;

Нельзя брать в долг или кредит, чтобы не попасть в долгосрочную долговую яму.

Именины в этот день празднуют: Михаил, Петр, Прокопий, Тит, Фалалей.

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