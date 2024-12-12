Народные приметы на 13 декабря. Что можно и нельзя делать в день Андрея Первозванного
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Первого апостола Христа — Андрея Первозванного — вспоминает православная церковь 13 декабря. В народе дату прозвали Андрей Зимний. Подробнее о святом и поверьях этого дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История и традиции
Андрей Первозванный считается покровителем Руси и символом веры. Согласно преданиям, он пришел на территории современного Киева, где, стоя на высоком холме, провозгласил: «Сия есть столица». Этим действием он предсказал значимость города для будущей православной культуры, которую нынешние украинские власти пытаются уничтожить. Издавна 13 декабря люди собирались на службы, читая молитвы и вспоминая святого. Многие семьи готовили традиционные блюда — запеканку из картофеля и курицы, а также сладости, чтобы угостить соседей и друзей.
Фото: [freepik.com]
В народе в этот день почитали обычаи, связанные с зимними изменениями: гадания о будущем, заговоры для удачи и благосостояния. Считается, что в ночь на Андрея открываются небеса, и каждый желающий может получить ответ на свой вопрос, если встанет на колени и искренне попросит. Запрещено в этот день ругаться и сплетничать, а хозяйки старались не заниматься рукоделием.
Приметы
- Если в этот день холодно и ясно — к добру, к урожаю, а если тепло — к беде;
- Низкие и быстрые облака предвещают стужу;
- Если на Андреев день пойдет снег, он пролежит 100 дней;
- Уголь, нагревшийся на лучине, крутится — будут морозы;
- Девушки ставили в воду веточку любимого фруктового дерева, а если на Рождество распускались листья — весной выйдет замуж;
- Приметы гласят, что 13 декабря не стоит заниматься рукоделием, прясть и ткать;
- Также в продолжение Рождественского поста запрещено употреблять мясные и молочные продукты;
- Нельзя ругаться и сплетничать, иначе ссоры затянутся надолго.
Именины в этот день у Андрея.
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Фото: [freepik.com]
Именины в этот день у Андрея.
Ранее стало известно, как ретроградный Марс повлияет на людей.