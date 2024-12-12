Первого апостола Христа — Андрея Первозванного — вспоминает православная церковь 13 декабря. В народе дату прозвали Андрей Зимний. Подробнее о святом и поверьях этого дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Андрей Первозванный считается покровителем Руси и символом веры. Согласно преданиям, он пришел на территории современного Киева, где, стоя на высоком холме, провозгласил: «Сия есть столица». Этим действием он предсказал значимость города для будущей православной культуры, которую нынешние украинские власти пытаются уничтожить. Издавна 13 декабря люди собирались на службы, читая молитвы и вспоминая святого. Многие семьи готовили традиционные блюда — запеканку из картофеля и курицы, а также сладости, чтобы угостить соседей и друзей.

Фото: [ freepik.com ]

В народе в этот день почитали обычаи, связанные с зимними изменениями: гадания о будущем, заговоры для удачи и благосостояния. Считается, что в ночь на Андрея открываются небеса, и каждый желающий может получить ответ на свой вопрос, если встанет на колени и искренне попросит. Запрещено в этот день ругаться и сплетничать, а хозяйки старались не заниматься рукоделием.

Приметы

Если в этот день холодно и ясно — к добру, к урожаю, а если тепло — к беде;

Низкие и быстрые облака предвещают стужу;

Если на Андреев день пойдет снег, он пролежит 100 дней;

Уголь, нагревшийся на лучине, крутится — будут морозы;

Девушки ставили в воду веточку любимого фруктового дерева, а если на Рождество распускались листья — весной выйдет замуж;

Приметы гласят, что 13 декабря не стоит заниматься рукоделием, прясть и ткать;

Также в продолжение Рождественского поста запрещено употреблять мясные и молочные продукты;

Нельзя ругаться и сплетничать, иначе ссоры затянутся надолго.

Именины в этот день у Андрея.

Ранее стало известно, как ретроградный Марс повлияет на людей.

Фото: [ freepik.com ]

Именины в этот день у Андрея.

Ранее стало известно, как ретроградный Марс повлияет на людей.