Народные приметы на 14 января. Что можно и нельзя делать в день святителя Василия Великого

Православная церковь 14 января чтит память святителя Василия Великого, а также вспоминает 14 Божиих угодников. Подробнее о святом и народных приметах на этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Василий Великий родился около 330 года в Кесарии Каппдокийской в знатной и благочестивой семье. Его родители были известны своей верой и воспитали нескольких святых, включая Георгия Ниссского — брата Василия и его сестру — Макрину. Завершив образование, будущий святитель отказался от мирской карьеры и посвятил себя аскетической жизни, путешествуя по монастырям Египта, Палестины и Сирии. Вернувшись на Родину, он обосновал монашескую общину, где написал знаменитые «Правила» для монахов, которые стали основой монашеской жизни в Восточной церкви.

В этот день в храмах совершается Литургия Василия Великого, которая отличается особой торжественностью и продолжительностью. Читаются молитвы и тексты, составленные святителем. Накануне праздника, 13 января, празднуется Васильев вечер. На стол подают кутью, блины, пироги и другие угощения. В народе Васильев день был связан с гаданиями и приметами. Нельзя ругаться, лениться и долго спать 14 января, а утром нужно умыться водой из ручья или колодца, чтобы не болеть.

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Приметы

Согласно поверьям, загаданное в ночь с 13 на 14 января желание, обязательно сбудется;

Нельзя занимать деньги в этот день, чтобы не ходить в долгах весь год;

Надеть новую одежду 14 января — к удаче;

Родившийся в этот день будет сказочно богат;

Гололед на дорогах — к большому урожаю овощей;

Нельзя ругаться, думать о плохом и сквернословить;

Не следует лениться и долго спать, чтобы не сидеть без дела весь год;

Утром, согласно приметам, нужно умыться водой из ручья или колодца, чтобы прибавилось здоровья;

На Руси в Васильев День подавали на стол поросят, но перед застольем обязательно молились.

Именины в этот день отмечают: Трофим, Платон, Николай, Иван, Вячеслав, Богдан, Александр, Федот, Михаил, Василий.

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