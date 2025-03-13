Народные приметы на 14 марта: почему пожилые люди не выходили на улицу до заката в День Евдокии

Православная церковь 14 марта вспоминает преподобную мученицу Евдокию, которую в народе называют Евдокией свистуньей или Авдотьей весновкой. Подробнее о святой и поверьях этого дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Преподобная мученица Евдокия родилась в языческой семье. Она вела распутный образ жизни, но встреча с монахом Германом перевернула ее мир. Услышав его наставления о покаянии и вечной жизни, Евдокия обратилась к Богу. Приняв крещение, она раздала свое богатство нуждающимся и ушла в монастырь, где провела долгие годы в молитве и посте. Бог наделил ее даром чудотворения, и многие приходили к ней за исцелением. Однако ее новая вера вызвала гнев у местных правителей. Евдокию подвергли жестоким пыткам, но она осталась непоколебимой в своей вере. В конце концов ее обезглавили.

В народной традиции день Евдокии, известный как Авдотья Весновка, считается предвестником весны. В этот день пекут жаворонков из теста, символизирующих возвращение птиц и тепла. Считается, что святая Евдокия хранит ключи от весенних вод и управляет погодой. В этот день не принято отказывать в милостыне и совершать крупные покупки. Также считалось, что пожилым людям лучше не выходить из дома до заката, чтобы не навлечь на себя неприятности.

Фото: [ freepik.com ]

Приметы

Снег в этот день — к урожаю;

Капель звонкая — к жаркому лету;

Если грачи прилетели до этого дня — быть лету мокрому, а снег рано сойдет;

Метель началась — весь год будет холодным;

Вороны громко кричат — скоро потеплеет;

Сурок засвистел — к устойчивому теплу;

Заморозки — плохо уродится гречиха;

Половодье — будет много травы на лугах, а домашняя скотина будет здоровой и сильной;

Если в доме развести огонь с помощью сучьев, собранных в лесу — это ускорит приход весны;

Ласточки прилетели — к ясному, теплому лету;

Солнце в небе играет — к хорошему урожаю огурцов, грибов, зерновых и трав;

Новолуние на Евдокию — к холодному, ненастному лету;

Не принято совершать большие покупки, чтобы вещи быстро не пришли в негодность;

Нельзя отказывать в милостыне нищему 14 марта;

Пожилые люди не выходили из дома до заката, чтобы не навлечь на себя неприятности;

Плохая примета — обидеть ласточку, разрушив ее гнездо.

Именины в этот день отмечают: Александр, Антон, Василий, Вениамин, Иван, Михаил, Нестор, Петр.

Ранее врач Осипов рассказал, для кого весенний грипп опаснее всего.