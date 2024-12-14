Народные приметы на 15 декабря. Как избавиться от бессонницы в день пророка Аввакума
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История и обычаи
Пророк Аввакум был одним из двенадцати малых пророков Ветхого Завета. Его книга содержит проповеди и видения, в которых он обращается к Богу с вопросами о справедливости и судьбе своего народа. Аввакум жил в период перед падением Иерусалима и исходом вавилонского пленения, приблизительно в 7-м веке до нашей эры. Он выражал недовольство по поводу греховности общества и неоднократно спрашивал Бога, почему Он позволяет зло и несправедливость.
В день памяти Аввакума в церквях могут проводиться специальные службы, чтения из его книги. Можно молиться святому за справедливость и мир. Нельзя отказывать в милостыне в этот день, ругаться с близкими и сквернословить. Также желательно отказаться от увеселительных мероприятий.
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Приметы
- Петух запел в мороз — чует потепление;
- Если шерсть у зайца жестче обычного — зима будет продолжительной;
- Кошка целый день спит — к стуже, прогуливается по дому и громко мяукает — к оттепели;
- Вороны кричат — жди метель;
- Если много снега и инея, значит грядущий год будет плодородным;
- Нельзя в этот день ссориться с близкими и отказывать в милостыне;
- Не следует участвовать в увеселительных мероприятиях;
- Плохой приметой считало также оставить открытой входную дверь, так как не только тепло, но и счастье может уйти из дома;
- 15 декабря принято молиться о крепком сне и избавления от бессонницы.
Именины в этот день празднуют: Тамара, Афанасий, Степан, Андрей, Иван, Николай, Кирилл, Владимир, Матвей, Борис.
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