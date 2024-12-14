Народные приметы на 15 декабря. Как избавиться от бессонницы в день пророка Аввакума

История и обычаи

Пророк Аввакум был одним из двенадцати малых пророков Ветхого Завета. Его книга содержит проповеди и видения, в которых он обращается к Богу с вопросами о справедливости и судьбе своего народа. Аввакум жил в период перед падением Иерусалима и исходом вавилонского пленения, приблизительно в 7-м веке до нашей эры. Он выражал недовольство по поводу греховности общества и неоднократно спрашивал Бога, почему Он позволяет зло и несправедливость.

В день памяти Аввакума в церквях могут проводиться специальные службы, чтения из его книги. Можно молиться святому за справедливость и мир. Нельзя отказывать в милостыне в этот день, ругаться с близкими и сквернословить. Также желательно отказаться от увеселительных мероприятий.