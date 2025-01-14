Народные приметы на 15 января. Как в Сильвестров День отпугнуть зло

День памяти Серафима Саровского отмечают православные верующие 15 января. В народе дату называют Сильвестров День или Куриный праздник. Подробнее о традициях дня и поверьях — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Серафим Саровский — один из самых почитаемых святых Русской Православной Церкви. Он родился в 1759 году в семье простых людей. С юных лет увлекался молитвой. В 1778 году Серафим принял монашество в Саровском монастыре, где впоследствии стал известен своими духовными подвигами и чудесами. Святой провел много лет в уединении, погружаясь в молитву и пост.

В этот день верующие собираются в храмах, на литургиях звучат молитвы и проповеди. Люди оставляют записки с просьбами о помощи и исцелении. Запрещено 15 января сквернословить, ругаться и сплетничать. Не стоит проводить день в полной тишине, так как веселье и счастье отпугивает все злое.

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Приметы

Если в этот день женщина споткнется о кошку — муж загуляет;

Если в курятнике перебросить через насест рваный лапоть или сапог — домовой не будет трогать кур;

В Сильвестров День не ели мясо птицы, чтобы из дома не упорхнуло счастье;

Старухи и замужние женщины 15 января гадали на луковицах;

Если женщина забеременеет в этот день, у нее обязательно родится сын;

Буря на Сильвестра обещает сильные морозы в ближайшие дни;

Гуси и утки в снегу купаются — наступит тепло;

Куры рано ложатся — к стуже;

Тусклые звезды — к оттепели, а яркие — к морозу;

Не рекомендуется проводить этот день в полное тишине, так как считалось, что зло боится счастья и веселья;

Нельзя сплетничать, ругаться и сквернословить;

Серафиму Саровскому молились об избавлении от болезней и нищеты.

Именины в эту дату празднуют: Петр, Марк, Сергей, Кузьма, Модест, Василий.

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