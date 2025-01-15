Народные приметы на 16 января. Как привлечь в дом счастье в День Гордея и Малахия

Православные верующие чтят память Гордея и Малахия 16 января. Подробнее о святых и народных приметах в этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Гордей и Малахия пострадали за веру во Христа в период гонений на христиан. Они были казнены за исповедание христианства, проявив мужество и верность. Точные обстоятельства их жизни и мученической кончины, а также место, где это произошло, достоверно неизвестны. Их имена сохранились в церковных святцах, и они почитаются как пример стойкости в вере.

Верующие в этот день стараются посещать храмы, молиться святым о помощи и исцелении. Нельзя гордиться и хвастаться 16 января, а также доить корову в одиночестве. Издавна было принято готовить в День Гордея и Малахия блюда из творога. Считалось, что они способны принести в дом хозяйки счастье.

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Приметы

Если рано рассвело — выпадет снег;

Яркий месяц — к холодам;

Работать вечером в этот день — к неприятностям;

Зайцы подходят близко к селу — к стуже;

Петух ночью поет — к пожару;

Умерла корова — ее забрали ведьмы;

Хозяйки готовили блюда из творога, считая, что такое меню принесет в дом счастье;

Доить корову 16 января принято в одиночестве, чтобы скотину не сглазили;

Если изгнать беса из человека в этот день, он может вселиться в домашнее животное;

Только в этот день, по приметам, можно излечиться от припадков эпилепсии, одержимости бесами и порчи;

Молились Малахию, чтобы недуги отпустили;

Нельзя хвастаться и гордиться, чтобы не сглазили.

Именины в этот день празднуют: Ирина и Гордей.

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