Народные приметы на 16 октября. Почему нельзя открывать окна на Дениса Позимнего

Народный праздник Денис Позимний ежегодно отмечается 16 октября. История и обычаи праздника, а также приметы на этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи праздника

Денис Позимний укоренился в традициях славянских народов и тесно связан с зимним циклом. Названный в честь святого Дениса, этот день часто ассоциируется с окончанием зимних работ в поле, когда крестьяне завершали подготовку к следующему сезону. На праздник собирались семьи, друг к другу приносили угощения и делились историями о былых зимах.

Одним из центральных обычаев является гадание, когда молодые девушки искали ответ на вопросы о будущем. В вечерний час собирались в кружок, где с помощью ритуальных предметов пытались предсказать судьбу. Со временем этот обряд обрел новые формы, но сохранял дух преданности традициям.

Также важным элементом Дениса Позимнего является исполнение народных песен и танцев, что создает атмосферу единства и радости. Праздновать Дениса Позимнего — значит не только вспоминать корни своих предков, но и праздновать приход весны, когда природа вновь возродится после долгой зимы. Этот праздник объединяет поколения и укрепляет связь с культурным наследием.

Фото: [ freepik.com ]

Приметы

Если воробьи перелетают стайками с места на место — начнется ненастье;

Галки собираются стаями и кричат к ясной погоде;

Если в зайцах много жиру, значит зима будет суровая;

Шиповник, который повторно зацвел, предвещает теплую и долгую осень;

Если мыши копают норы на южную сторону — зима будет холодной;

Нельзя пугаться и конфликтовать, чтобы не испортить отношения с окружающими надолго;

Нельзя подбирать деньги с земли, чтобы не забрать на себя плохое;

Не стоит открывать окна в этот день, чтобы в дом не проникла осенняя лихорадка.

Именины в этот день отмечают: Павел, Петр, Деним и Иван

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