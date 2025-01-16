Народные приметы на 17 января. Что можно и нельзя делать в день Зосима Пчельника
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День Зосима Пчельника отмечается ежегодно 17 января. Подробнее о том, что можно и нельзя делать в этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История и традиции
День Зосимы Пчельника — это народно-христианский праздник, который посвящен памяти святого Зосимы Соловецкого. Святой жил в 15 веке. Вместе с преподобным Савватием он основал Соловецкий монастырь на одноименных островах в Белом море. Зосима считается покровителем пчеловодов, так как, согласно преданию, он сам занимался пчеловодством и учил этому других. Его молитвы помогали пчелам быть здоровыми и приносить хороший урожай меда.
В этот день пчеловоды освящали ульи и молились святому Зосиме, чтобы пчелы были здоровыми и приносили много меда. Считалось, что после этого дня пчелы начинают активно работать. На стол подавали блюда с медом — блины, пироги, каши. Мед считался символом достатка и благополучия.
В день Зосимы Пчельника старались не работать в поле и не шуметь, чтобы не спугнуть пчел. Также избегали ссор и конфликтов, так как считалось, что это может навлечь беду на пасеку.
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Приметы
- Алая заря в этот день — к ветреной погоде;
- Считалось, что дети, появившиеся на свет в этот день, обладали тайным знанием;
- Ночью принято загадать желание и выйти на улицу: если Большая Медведица справа — желание сбудется, если справа Млечный Путь — в ближайшие два года девушка не выйдет замуж;
- Чтобы избавиться от злых духов, нужно с иконой и молитвой обойти вокруг дома;
- Если собрался в дорогу, нужно зашить в воротник цветок чертополоха;
- Снегопад в этот день — будут хорошо роиться пчелы;
- Деревья засыпаны снегом — к хорошему медосбору;
- Если утренние туманы появляются во второй половине зимы — к урожаю яровых хлебов.
Именины в этот день отмечают: Климент, Денис, Архип, Александр, Павел, Афанасий, Степан, Ефим, Никанор, Карп.
Ранее стало известно, что нельзя делать на убывающую Луну до 25 января.