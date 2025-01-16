Народные приметы на 17 января. Что можно и нельзя делать в день Зосима Пчельника

День Зосима Пчельника отмечается ежегодно 17 января. Подробнее о том, что можно и нельзя делать в этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

День Зосимы Пчельника — это народно-христианский праздник, который посвящен памяти святого Зосимы Соловецкого. Святой жил в 15 веке. Вместе с преподобным Савватием он основал Соловецкий монастырь на одноименных островах в Белом море. Зосима считается покровителем пчеловодов, так как, согласно преданию, он сам занимался пчеловодством и учил этому других. Его молитвы помогали пчелам быть здоровыми и приносить хороший урожай меда.

В этот день пчеловоды освящали ульи и молились святому Зосиме, чтобы пчелы были здоровыми и приносили много меда. Считалось, что после этого дня пчелы начинают активно работать. На стол подавали блюда с медом — блины, пироги, каши. Мед считался символом достатка и благополучия.

В день Зосимы Пчельника старались не работать в поле и не шуметь, чтобы не спугнуть пчел. Также избегали ссор и конфликтов, так как считалось, что это может навлечь беду на пасеку.

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Приметы

Алая заря в этот день — к ветреной погоде;

Считалось, что дети, появившиеся на свет в этот день, обладали тайным знанием;

Ночью принято загадать желание и выйти на улицу: если Большая Медведица справа — желание сбудется, если справа Млечный Путь — в ближайшие два года девушка не выйдет замуж;

Чтобы избавиться от злых духов, нужно с иконой и молитвой обойти вокруг дома;

Если собрался в дорогу, нужно зашить в воротник цветок чертополоха;

Снегопад в этот день — будут хорошо роиться пчелы;

Деревья засыпаны снегом — к хорошему медосбору;

Если утренние туманы появляются во второй половине зимы — к урожаю яровых хлебов.

Именины в этот день отмечают: Климент, Денис, Архип, Александр, Павел, Афанасий, Степан, Ефим, Никанор, Карп.

Ранее стало известно, что нельзя делать на убывающую Луну до 25 января.