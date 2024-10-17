Народные приметы на 17 октября. Почему в Ерофеев день нельзя играть свадьбу

Православный праздник священномученика Иерофея Афинского, более известный как Ерофеев день, ежегодно отмечается 17 октября. История, обычаи праздника и приметы на этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История праздника и обычаи

Появившись на стыке языческих и христианских верований, этот день посвящен святому Ерофею, который почитается как покровитель земледелия. На протяжении веков жители деревень собирались в этот день, чтобы поблагодарить природу за щедрые дары и попросить защиты следующего урожая.

С утра чествовали солнце, жгли костры и водили хороводы, в которых участвовали как взрослые, так и дети. Особое внимание уделялось еде: столы ломились от блюд, приготовленных из свежих овощей и фруктов, что символизировало наступление зимы.

Несмотря на кризисы и изменения в обществе, традиции Ерофеева дня продолжают жить. В некоторых регионах его отмечают с размахом, устраивая ярмарки. Ерофеев день объединяет людей, напоминая им о важности связи с природой и культурой своего народа.

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Приметы

Красная вечерняя заря предвещала ветры;

Согласно приметам, с этого дня холода сильнее;

Если в этот день выпал снег, настоящая зима наступит через 40 дней;

В этот день не принято ходить в лес даже в случае крайней нужды;

Нельзя играть свадьбу, чтобы в будущем не ссориться;

Не стоит трудиться и заниматься тяжелой работой;

В старину в этот день оставались дома и без надобности не выходили, чтобы не навлечь на себя неприятности;

Девушкам в этот день не стоит общаться со знакомыми людьми, так как беседа с незнакомцем может привести к беде.

В этот день именины отмечают: Яков, Тихон, Степан, Петр, Павел, Николай, Михаил, Дмитрий, Вольдемар, Владимир, Василий, Виринея, Вероника.

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