Народные приметы на 18 февраля: почему нельзя поить детей молоком в День Агафьи Коровницы

Православная церковь 18 февраля чтит память святой мученицы Агафии. В народе праздник Агафья Коровница также известен как Голодуха. Подробнее о поверьях этого дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Святая Агафья Сицилийская жила в 3-м веке и почитается как одна из самых известных девственниц-мучениц ранней Церкви. Родилась в благородной сицилийской семье и отличалась необычайной красотой и преданностью вере. Когда римский правитель Квинтиан попытался принудить ее к браку и отречению от христианства, Агафья проявила непоколебимую стойкость.

За отказ отречься от Христа, она подверглась жестоким пыткам, включая отрезание груди. Предание гласит, что святой апостол Петр явился ей в темнице и исцелил ее раны. Агафья была сожжена на костре около 251 года.

В народе святую почитают как покровительницу от пожаров, болезней груди и домашнего скота. Существуют традиции освящения хлеба и соли, которые, согласно поверьям, обладают защитной силой от огня. В некоторых регионах пекут специальные булочки в форме груди, символизирующие мученичество святой. В этот день нельзя отказывать в помощи и милостыне, нельзя поить детей до года коровьим молоком, а одиноким людям запрещено стричься.

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Приметы

Снег идет в морозный день — к потеплению;

Если на улице морозно — лето будет сухим и теплым;

Вода в реках и колодцах прибывает — к потеплению;

Морозный день — весна будет ранней и теплой, а летом не будет дождей;

18 февраля считается днем поминовения усопших, следует помянуть умерших родственников и помолиться за них в храме;

Для крестьян наступает голодное время — хлеб и корма к 18 февраля заканчивались почти в каждом дворе;

Спать в ночь на Агафью не полагалось, иначе бесы из ада проникнут в дом через трубу;

Лес стал темнее — к оттепели;

Нельзя отказывать в помощи и милостыне;

Нельзя бить и обижать корову — у нее пропадет молоко;

Одиноким людям нельзя стричься;

Нельзя поить детей молоком коровы, если им не исполнился год.

Именины в этот день отмечают: Антон, Макар, Михаил, Агата, Александра, Василиса.

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