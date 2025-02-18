Народные приметы на 19 февраля: как одинокие люди находили пару в День преподобного Вукола

Память преподобного Вукола, епископа Смирнского, чтит православная церковь 19 февраля. Согласно народным приметам, по этому дню судили, каким будет март и предстоящее лето. Подробнее об этом — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Святой Вукол был учеником и преемником святого апостола Иоанна Богослова, первым епископом Смирны. Он прославился своей мудростью, милосердием и ревностной проповедью христианства. По преданию, именно Вукол обратил в веру святого мученика Поликарпа Смирнского, ставшего впоследствии его преемником и прославленного за свою стойкость в вере. Скончался святой Вукол мирно, в глубокой старости, оставив после себя добрую память и многочисленных учеников.

В день памяти святого Вукола православные христиане обращаются к нему с молитвами об укреплении в вере, вразумлении и защите от бед. Особо почитается святой как покровитель пастухов и домашнего скота. В народе существует традиция освящать в этот день хлеб и соль, которыми потом кормят животных, веря, что это принесет им здоровье и защиту от болезней. 19 февраля хозяйки жгли в хлеву чабрец, чтобы повлиять на качество молока. Считается, что одинокий человек с помощью молитвы может привлечь в свою жизнь вторую половинку, а давать что-то из дома взаймы — не к добру.

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Приметы

Табак отсыревает — к снегу;

Самый лучший корм в этот день давался беременным коровам и овцам, чтобы были сыты и принесли хорошее потомство;

Если корова отелилась — перед ней ставили ведро с теплой водой, чтобы молоко было теплым;

Если корова спит головой на восток — отелится днем, на запад — ночью или вечером;

Если 19 февраля оттепель — коровы будут плохо доиться;

Сухие листья шелестят на деревьях — к снегопаду;

Морозы в этот день — к бурной весне и жарким, сухим летом;

Если одинокий человек в этот день усердно помолится, он вскоре найдет себе пару;

Не следует что-либо давать взаймы из дома — не к добру;

Новорожденного теленка нельзя гладить по спине, а то он заболеет;

Хозяйки жгли в хлеву чабрец, чтобы повлиять на вкус и качество молока.

Именины в этот день отмечают: Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Максим, Мария, Марфа, Севастьян, Христина, Юлиан.

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