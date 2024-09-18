Народные приметы на 19 сентября: как в этот день не остаться без ума

Наши предки верили, что 19 сентября нельзя мыть голову, чтобы не смыть весь ум, а также не стоит оставлять нуждающихся без помощи, чтобы не навлечь на себя неприятность. Что еще советуют народные приметы в этот день — в материале «Подмосковье сегодня».

Приметы о погоде

Народные приметы гласят, что туманное утро обещает теплую погоду, а иней на деревьях — к снежной зиме. Синие облака вечером, согласно поверьям, к перемене погоды, а пожелтевшие сверху березовые листья — к ранней весне.

Также наши предки верили, что в этот день обычно случаются утренние заморозки, а если листья березы 19 сентября еще не опадают, то зима будет холодной.

Хорошие приметы на 19 сентября

Согласно традициям, в этот день девушки всей компанией пекут праздничный пирог и запекают в него кольцо, кому достанется — та выйдет замуж. Заморозки с утра — к добру.

Фото: [ freepik.com ]

Если вы с кем-то поссорились, то 19 сентября — отличный день для примирения, а тот, кто родился в эту дату, добьется многого своим трудом. Кроме того, приметы гласят, что все загаданное в этот день сбудется.

Запреты 19 сентября

Запрещено в этот день мыть голову, потому что так, согласно поверьям, можно смыть весь ум, а если работать в этот день — Бог накажет. Также не рекомендуется 19 сентября ходить в лес за черникой — ее топчет сам дьявол.

Кроме того, в этот день старались не отлучаться из дома и не отправляться в дальнюю дорогу. Не следует отказывать в помощи даже самым малознакомым людям, чтобы не привлечь в свою жизнь беду.

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