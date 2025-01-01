Народные приметы на 2 января: почему нельзя покупать обувь в День Иоанна Кронштадтского

Православные 2 января чтят память праведного Иоанна Кронштадтского. В народе дату называют Игнатьев День. Подробнее о жизни святого и народных приметах 2 января — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Истории и обычаи

Иоанн Кроштадтский известен своим смирением и благочестивыми деяниями. Он родился в 1829 году в небольшой деревне, расположенной на окраине севера. С ранних лет он проявлял глубокую преданность Богу и стремление к духовному совершенству. Иоанн посвятил себя служению в храме и стал известен как «Кроштадтский Старец».

Каждый год в этот день верующие собираются в храмах, читают молитвы и совершаются богослужения, посвященные святому. Обычай освящать свечи и ставить их у его иконы стал символом надежды и обращения к святому с просьбами о помощи, охраняя сердца верующих в трудные минуты. Память Иоанна Кроштадтского продолжает жить в духе христианской общины, вдохновляя многих на добрые поступки и служение ближним.

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Приметы

Если небо затягивают тучи — скоро потеплеет;

Иней на деревьях — к ясной погоде;

Не рекомендуется покупать обувь в этот день — к недолголетию;

Нельзя брать деньги в долг, чтобы не жить в нужде;

Родившимся в этот день советуют носить в качестве талисмана украшения с турмалином;

Если синицы громко щебечут — стужа будет затяжной;

В Игнатьев день было принято трижды обходить дом с иконой в руках;

По погоде 2 января судили о погоде в августе.

Именины в этот день отмечают: Даниил, Иван, Игнатий.

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