Народные приметы на 2 января: почему нельзя покупать обувь в День Иоанна Кронштадтского
Фото: [freepik.com]
Православные 2 января чтят память праведного Иоанна Кронштадтского. В народе дату называют Игнатьев День. Подробнее о жизни святого и народных приметах 2 января — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Истории и обычаи
Иоанн Кроштадтский известен своим смирением и благочестивыми деяниями. Он родился в 1829 году в небольшой деревне, расположенной на окраине севера. С ранних лет он проявлял глубокую преданность Богу и стремление к духовному совершенству. Иоанн посвятил себя служению в храме и стал известен как «Кроштадтский Старец».
Каждый год в этот день верующие собираются в храмах, читают молитвы и совершаются богослужения, посвященные святому. Обычай освящать свечи и ставить их у его иконы стал символом надежды и обращения к святому с просьбами о помощи, охраняя сердца верующих в трудные минуты. Память Иоанна Кроштадтского продолжает жить в духе христианской общины, вдохновляя многих на добрые поступки и служение ближним.
Фото: [freepik.com]
Приметы
- Если небо затягивают тучи — скоро потеплеет;
- Иней на деревьях — к ясной погоде;
- Не рекомендуется покупать обувь в этот день — к недолголетию;
- Нельзя брать деньги в долг, чтобы не жить в нужде;
- Родившимся в этот день советуют носить в качестве талисмана украшения с турмалином;
- Если синицы громко щебечут — стужа будет затяжной;
- В Игнатьев день было принято трижды обходить дом с иконой в руках;
- По погоде 2 января судили о погоде в августе.
Именины в этот день отмечают: Даниил, Иван, Игнатий.
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