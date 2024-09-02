Народные приметы на 2 сентября: почему в этот день следили за кротами

Погоду 2 сентября раньше могли определить не только по солнцу, облакам и камышам, но и по кротам, а также расположению их нор. В этот день нельзя начинать ремонт и носить грязную одежду. Другие приметы и запреты 2 сентября — в материале «Подмосковье сегодня».

Приметы о погоде

С давних времен считалось, что солнце, севшее в туман, предвещает дождь, а гром в сентябре — к теплой осени и снежной зиме. Погоду в этот день можно было узнать и по стеблю камыша: если он внутри липкий, то зима будет долгой и суровой.

Высокие облака говорят о ясной погоде, а низкие — к ненастью. Если норы у кротов выходят на север — зима будет теплая, а если кроты воруют с поля колоски — холодная.

Запреты на 2 сентября

Стричь волосы и ногти в этот день считалось плохой приметой. Это может навлечь беду. 2 сентября нельзя ругаться супругам — этот конфликт затянется, а помириться будет очень сложно.

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Лучше всего не проводить этот день в одиночестве, потому что могут возникнуть проблемы с близкими, а мужчинам нельзя носить мятую или грязную одежду. Не советуют приметы и начинать ремонт — это привлечет воров.

Что нужно сделать 2 сентября

2 сентября было принято готовить сытные и вкусные блюда. Ими кормили хозяина дома и всех мужчин родственников. На стол подавали борщ, свекольник, окрошку и пироги со свеклой.

Хорошей приметой считается расчесать в этот день волосы деревянным гребнем. Так можно привлечь в жизнь успех в финансовых вопросах.

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