Народные приметы на 20 января. Как определяли пополнение в семье в День Иоанна Крестителя

День Иоанна Крестителя (Предтечи) празднует православная церковь 20 января. Подробнее о святом и народных приметах на этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Иоанн Креститель является одним из самых величайших пророков в истории. Согласно преданиям, Иоанн призывал людей к покаянию, предвещая приход Спасителя. В народе существует множество обычаев, связанных с его днем: от торжественных служб до очищения водоемов, символизирующего духовное очищение. В некоторых регионах принято готовить специальные угощения, которые объединяют людей за праздничным столом.

В этот день нужно выпить, чтобы избежать слез и печали в течение всего года. Хорошей приметой считается увидеть лебедя или дикого гуся в этот день, так как это, согласно поверьям, к радости и исполнению всех желаний. Если увидеть мышь 20 января, значит скоро в семье ожидается пополнение.

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Приметы

Если перед застольем выпить немного святой воды — весь год будешь здоровым;

Увидеть в этот день мышь в доме — к прибавлению в семействе;

Умыться на Иоанна — к обману;

Увидеть лебедя или дикого гуся, что большая редкость в январе, к огромной радости и исполнению желаний;

У парня или девушки в этот день большой аппетит — тоскует любимый или любимая;

Выпивать в этот день — на весь год сберечь себя от слез и печали;

Нельзя в этот день бить палкой по отражению Луны в воде, чтобы не накликать в семью утопленника;

Кто на Крестителя купит крест, на того Ангел-хранитель возрадуется;

Снег и ненастье — к урожаю;

Туман над водой — к хорошему урожаю хлеба.

Именины в этот день отмечают: Афанасий, Василий, Иван.

Ранее стало известно, что нельзя делать на убывающую Луну до 25 января.