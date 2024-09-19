Народные приметы на 20 сентября: почему в этот день нельзя давать хлеб взаймы

Согласно приметам, 20 сентября нельзя брать и давать взаймы хлеб, свататься и вспоминать покойников. О чем еще предупреждают народные приметы в этот день — в материале «Подмосковье сегодня».

Приметы для предсказания погоды

Если птицы летят низко — зима будет холодной, а если высоко — теплой. Также о морозной зиме предупреждает лук, если на нем много шелухи. Белые облака в этот день — к ненастью.

О теплой и влажной зиме 20 сентября судили по позднему листопаду у вишни, а если шишки на елках растут низко — скоро наступят морозы. Черные тучи предвещают дождь, а журавли, летящие высоко и не спеша, предупреждают о холодной осени.

На счастье

Поверья гласят, что очистить воздух в этот день можно, если развесить по углам дома луковицы, а съесть лук 20 сентября — избавиться от мук и болезней. Надеть венки из лука на домашних животных в этот день — значит защитить их от болезней на год.

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Издавна среди девушек было принято молиться святому Луке, чтобы он послал им длинные красивые косы, а защитить всю семью от болезней на целый год можно, если перед сном последним в дом войдет мужчина.

Опасности

Приметы предупреждают, что в этот день нельзя брать и давать в займы деньги и хлеб — это сулит неприятности, а сватовство 20 сентября пройдет неудачно. Не стоит хвастаться здоровьем и достатком — можно всего этого лишиться. Кроме того, нельзя вспоминать покойников.

Маленьким девочкам в этот день не принято дарить кукол, потому что в замужестве они будут бесплодными. Также плохой приметой считается жарить репу, картошку и семечки, так можно навлечь на себя болезни.

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