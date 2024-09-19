Рожденная в полнолуние: астролог предсказала судьбу дочери Анны Хилькевич

Анна Хилькевич в третий раз стала мамой. Актриса родила дочь 17 сентября в период полнолуния перед лунным затмением. Об этом звезда сообщила в своем блоге в Instagram*. Как особенная дата рождения скажется на характере девочки и ее судьбе, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала астролог Искра Бозон.

По ее словам, новолуния и полнолуния происходят каждый месяц, но затмениями они становятся, как правило, лишь дважды в год. Решающим фактором, который превращает лунные фазы в затмения, является положение лунных узлов.

«Ось лунных узлов должна быть рядом с Солнцем, тогда новолуния и полнолуния становятся затмениями. Принято считать, что родившиеся в затмение — это люди с особой судьбой. Рождение в затмение ограничивает количество возможных жизненных сценариев, добавляет предопределенность в жизнь человека», — отметила Бозон.

Рождение дочери Анны Хилькевич выпало не только на период полнолуния, но и на начало коридора затмений. По мнению астролога, такое положение означает, что ребенок точно будет обладать особой силой и судьбой.

«Возраст Анны Хилькевич также подвержен влиянию кармы, она проживает период возвращения кармических узлов, что бывает один раз в 37 — 38 лет. Это очень значимый период, как экзамен у жизни, проверка судьбы: в ту ли сторону она идет», — подчеркнула она.

Астролог добавила, что сама Хилькевич также родилась в период затмения. А положение Солнца в натальной карте актрисы стоит на кармических узлах.

«То есть ребенок очень сильно с ней связан, и поможет ей прийти к собственной персоне, обрести новую энергию, которая положит начало новой жизни, новых открытий, и новых витков в ее жизненном сценарии», — заключила Бозон.

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