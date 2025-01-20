Народные приметы на 21 января. Как привлечь в дом благополучие в Емельянов День

День памяти Преподобного Григория Печерского и Емельянов День празднуются православными верующими 21 января. Подробнее о святом и народных приметах на этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Преподобный Григорий Печерский — один из самых почитаемых святых на Руси. Он родился в 10-м веке в Константинополе. С юных лет Григорий стремился к духовной жизни и вскоре отправился в паломничество. В Киеве он стал монахом Киево-Печерского монастыря. Святой прославился своими чудесами исцеления больных. В день его памяти 21 января верующие собираются в храмах для молебнов, вспоминают жизнь святого, читают акафисты.

В Емельянов День люди издавна проводили обряды, чтобы задобрить духов, которые оберегают дом. Было принято готовить специальные блюда — соленую рыбу и пшенную кашу, которые ставили на стол в знак уважения к предкам. Согласно поверьям, чем щедрее угощения, тем больше благополучия будет в доме. Нельзя заниматься важными делами в первой половине дня, а для того, чтобы скоротать время — ходили в гости.

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Приметы

Венец вокруг солнца — к большому снегу;

Ясный день — к засухе;

Собака во дворе спит, свернувшись в клубок — к холодам;

Лена светит ярко — к морозам;

Если в этот день человек заболел, он совсем скоро поправится;

Чтобы скоротать время — ходили в гости друг к другу и рассказывали за столом интересные истории;

В первой половине дня не принято работать, а если есть срочные дела — их лучше перенести на вторую половину;

Если кумовей в этот день хорошо угостить — дети будут расти здоровыми;

Окна в доме запотевают — к оттепели;

Сильная стужа 21 января — тепло наступит нескоро.

Именины в этот день празднуют: Емельян, Василиса, Илья, Григорий, Виктор, Владимир, Георгий, Дмитрий, Михаил, Юлиан.

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