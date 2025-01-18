Зима еще может прийти: стало известно, когда в Подмосковье ожидаются морозы до -12°

Зима 2024-2025 года стала по-настоящему европейской для москвичей. Суровых морозов в этом сезоне ждать не стоит, относительно существенное похолодание до -12° по ночам может прийти в Московскую область в третьей декаде января. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил синоптик Александр Ильин. Эксперт рассказал, какой окажется вторая половина календарной зимы в Москве и области.

Январь 2025 года принес в столицу и Подмосковье потепление, оставив москвичей без суровых морозов. По словам Ильина, при атмосферных процессах, когда преобладает западно-восточный перенос — теплые воздушные массы идут из Атлантики в континентальную часть, низких температур ждать не стоит. Хорошие морозы для сложившейся ситуации могут нагрянуть в начале или середине третьей декады января. В этот период ночная температура воздуха в Московской область будет снижаться до -12…-7°, в Москве может похолодать до -8…-6°.

«Период таких морозов продержится недолго, буквально пару суток. В дневные часы температура составит -5…0°. Не обойдется без осадков, причем в виде снега. Снежный покров будет обновляться, но осадки лишь изредка будут доходить до интенсивных, умеренных, а в основном ожидаются слабые», — отметил эксперт.

Исходя из позиции, сложившейся сегодня, февраль тоже не напугает москвичей сильными морозами, считает Ильин. Последний месяц календарной зимы может ознаменоваться продолжительными периодами аномально теплой погоды с небольшими минусовыми температурами и слабым плюсом временами. Однако москвичам все-таки стоит приготовиться к нескольким кратковременным периодам с морозами до -13…-8°. Осадки в феврале будут идти и не упустят свою норму, уточнил синоптик.

Существует мнение, что теплая зима предвещает холодное лето. Но эксперт посоветовал не искать взаимосвязи между погодой сейчас и в июле, назвав данное суждение заблуждением.

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