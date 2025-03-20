Народные приметы на 21 марта: что можно и нельзя делать в день памяти иконы «Знамение»
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Православная церковь 21 марта вспоминает икону «Знамение». В народе день получил название Вербоносица или Весенний солнцеворот. Подробнее о том, что можно и нельзя делать в этот день, — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История и обычаи
Икона «Знамение» или «Знамение Божией Матери» — одна из самых почитаемых икон в православной традиции. Ее история восходит к древнейшим временам и связана с рядом важнейших событий в истории Церкви и русской духовности.
Согласно преданию, икона «Знамение» была написана в XII веке и хранилась в Боголюбском монастыре, основанном князем Андреем Боголюбским. Считается, что икона обладает чудотворной силой, и к ней обращались с молитвами о помощи и заступничестве. Она стала символом защиты и покровительства, особенно во времена испытаний и бедствий, таких как войны и болезни.
В этот день православные христиане собираются в храмах, где совершаются специальные литургии и молебны с чтением молитв, обращенных к Божией Матери. Во время богослужений верующие молят о заступничестве, исцелении и помощи в различных ситуациях. Существует обычай приносить в храм цветы и другие дары, которые затем освящаются.
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Приметы
- В снегу прогалины — верба на проталинах;
- Кого вербой хлещут — у того тело легким будет;
- Вербная веточка в дом счастье приносит;
- Зайцы пасутся на солнце больше обычного — к непогоде;
- Если петух войдет внутрь дома и кричит — к ненастью;
- Туман в этот день — к утренним заморозкам;
- Много воды — к урожайному году;
- Если вербу размять, положить на голову и накрыть платком — голова болеть не будет;
- Самому вербу сажать во дворе — к смерти;
- Вербная веточка в дом счастье приносит;
- Увидеть в этот день человека, которого любишь — к счастливой, долгой и страстной любви;
- Высокие облака плывут быстро по небу — к скорому наступлению тепла;
- Верба распустилась — весна к лету снарядилась;
- Не стоит строить планы в этот день, так как задуманное может не случиться;
- Нельзя давать в долг, чтобы не остаться без денег;
- Нельзя злиться и ссориться;
- В день солнцеворота нужно думать только о хорошем.
Именины в этот день празднуют: Афанасий, Владимир, Иван.
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