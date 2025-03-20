Народные приметы на 21 марта: что можно и нельзя делать в день памяти иконы «Знамение»

Православная церковь 21 марта вспоминает икону «Знамение». В народе день получил название Вербоносица или Весенний солнцеворот. Подробнее о том, что можно и нельзя делать в этот день, — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Икона «Знамение» или «Знамение Божией Матери» — одна из самых почитаемых икон в православной традиции. Ее история восходит к древнейшим временам и связана с рядом важнейших событий в истории Церкви и русской духовности.

Согласно преданию, икона «Знамение» была написана в XII веке и хранилась в Боголюбском монастыре, основанном князем Андреем Боголюбским. Считается, что икона обладает чудотворной силой, и к ней обращались с молитвами о помощи и заступничестве. Она стала символом защиты и покровительства, особенно во времена испытаний и бедствий, таких как войны и болезни.

В этот день православные христиане собираются в храмах, где совершаются специальные литургии и молебны с чтением молитв, обращенных к Божией Матери. Во время богослужений верующие молят о заступничестве, исцелении и помощи в различных ситуациях. Существует обычай приносить в храм цветы и другие дары, которые затем освящаются.

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Приметы

В снегу прогалины — верба на проталинах;

Кого вербой хлещут — у того тело легким будет;

Вербная веточка в дом счастье приносит;

Зайцы пасутся на солнце больше обычного — к непогоде;

Если петух войдет внутрь дома и кричит — к ненастью;

Туман в этот день — к утренним заморозкам;

Много воды — к урожайному году;

Если вербу размять, положить на голову и накрыть платком — голова болеть не будет;

Самому вербу сажать во дворе — к смерти;

Вербная веточка в дом счастье приносит;

Увидеть в этот день человека, которого любишь — к счастливой, долгой и страстной любви;

Высокие облака плывут быстро по небу — к скорому наступлению тепла;

Верба распустилась — весна к лету снарядилась;

Не стоит строить планы в этот день, так как задуманное может не случиться;

Нельзя давать в долг, чтобы не остаться без денег;

Нельзя злиться и ссориться;

В день солнцеворота нужно думать только о хорошем.

Именины в этот день празднуют: Афанасий, Владимир, Иван.

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