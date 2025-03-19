С этого дня станет теплее: прогноз погоды на весеннее равноденствие и выходные

В 2025 году день весеннего равноденствия выпадает на четверг, 20 марта. С этого дня непродолжительные морозы вновь сменятся теплой и комфортной погодой. Подробный прогноз интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В четверг ночью ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег.

«Температура воздуха в столице от -2 до 0 градусов. Днем переменная облачность, без осадков, температура +6…+8. В области ночью -3…+2, днем +3…+8. Ветер западный, 5-10 метров в секунду. Ночью местами гололедица», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

После дня весеннего равноденствия станет еще теплее. В пятницу, 21 марта, в Москве облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.

«Ночью ожидается 0…+2 градуса, днем +8…+10. По области ночью -5…0, днем +5…+10 градусов. Ветер юго-западный, западный, 4-9 метров в секунду», — добавил Ильин.

В первый выходной день, 22 марта, температура немного снизится. В столице переменная облачность и без осадков.

«Температура ночью -2…0 градусов. Днем +5…+7. В Подмосковье ночью -5…0, днем +3…+8 градусов. Ветер северной части, 4-9 метров в секунду», — продолжил синоптик.

В воскресенье, 23 марта, небольшая облачность и без осадков. Температура ночью -6…-1, днем +6…+11 градусов. Ветер слабый, южный, от 2 до 7 метров в секунду.

Ранее мы рассказали об истории дня весеннего равноденствия, его значении и обрядах, которые проводятся в этот день.