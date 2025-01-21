Народные приметы на 22 января: почему в Филиппов День нельзя пришивать пуговицы

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freepik.com

Фото: [freepik.com]

Православные 22 января чтят память святителя Филиппа, митрополита Московского и всея Руси. В народе дату называют Филиппов День. Подробнее о жизни святого и поверьях на 22 января — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Святитель Филипп родился в 1507 году в семье священника, и с раннего возраста проявил склонность к духовной жизни. После получения образования в Москве он стремился к познанию и служению Богу. Филипп был пострижен в монашество и вскоре стал настоятелем монастыря. Его моральные качества и талант управления заметили, и вскоре он был избран игуменом. В 1566 году он был назначен митрополитом Московским и всея Руси.

сommons.wikimedia/Общественное достояние

Фото: [сommons.wikimedia/Общественное достояние]

В этот день верующие собираются в храмах, где совершаются литургии и особые молебны в честь святого. В некоторых регионах проводятся народные гулянья, базары и другие мероприятия. Согласно приметам, не следует в этот день отправляться в путь. Запрещено и пришивать пуговицы на одежде, чтобы не пришить к ней старые проблемы.

Приметы

  • Закат солнца пурпурного цвета — к бурану с морозом;
  • Если тучи идут против ветра — к снегопаду;
  • Серая сплошная пелена облачности размывается — к улучшению погоды;
  • Солнечная погода в этот день говорит о хорошем урожае летом;
  • В небе много ворон кружит — выпадет снег;
  • Галки и вороны сидят на снегу — скоро наступит тепло;
  • Хорошей приметой считается сходить в баню, чтобы «смыть с себя Святки» — праздничную беспечность, и приступить к работе;
  • Если оставить на ночь кошку в бане, закутанную в пеленку, а затем убежать и трижды перекреститься — утром появится неразменный рубль;
  • В этот день выпускали домашний скот во двор, а если он не задерживался надолго, значит будет сильный холод;
  • Запрещено пришивать пуговицы — можно зашить старые проблемы, а избавиться от них потом будет сложно;
  • Не стоит отправляться в дальний путь — он может быть неудачным.
freepik.com

Фото: [freepik.com]

Именины в этот день отмечают: Антонина, Захар, Петр.

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