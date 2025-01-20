Парад планет 21 января: как явление повлияет на жизнь Землян

Шесть планет встанут в одну линию 21 января. В астрологии подобные события считаются значимыми, так как они способны серьезно повлиять на людей и их деятельность. В этот раз в один ряд встанут: Марс, Юпитер, Венера, Сатурн, Уран и Нептун. Что ждать от этого дня и как парад планет повлияет на здоровье, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эзотерик Майя Королева.

Она подчеркнула, что в это время может произойти обострение хронических заболеваний, а также усиление эмоционального фона.

«Люди могут стать более чувствительными к окружающим воздействиям, что отразится на общем самочувствии. Рекомендуется обращать внимание на здоровье, возможно, стоит пройти профилактические осмотры и заняться укреплением иммунной системы, уделяя внимание правильному питанию и физической активности», — заявила эзотерик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В плане дел и успехов, продолжила она, парад планет может стать предвестником новых возможностей и перспектив для многих. Энергия этого события может содействовать созданию новых связей и укреплению существующих отношений.

«Для многих людей это время будет способствовать концентрации усилий на достижении целей. Тем не менее, важно помнить, что влияние планет — это лишь одна из составляющих, и успех будет зависеть от личных усилий и готовности действовать. Кроме того, возможны внезапные изменения в профессиональной жизни, поэтому стоит оставаться гибкими и готовыми к адаптации в случае непредвиденных обстоятельств», — заключила Королева.

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